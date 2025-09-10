Penava: Apsurdno je to što tvrdi Pavliček

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček izjavio je ranije danas na konferenciji za novinare da je na računu Grada danas bilo 30.379 eura nenamjenskih sredstava, ističući kako 'općine s 500 do 700 stanovnika imaju više sredstava od Vukovara'. Za to je optužio prijašnju vlast na čelu s Penavom.

U izjavi novinarima Ivan Penava odbacio je te tvrdnje, rekavši kako je na dan primopredaje vlasti u Gradu Vukovaru, 6. lipnja 2025. na računu Grada Vukovara bilo gotovo 2,2 milijuna eura kao i oko 3 milijuna eura nenaplaćenih potraživanja.

„To kaže kako je novi gradonačelnik mogao računati na više od 5 milijuna eura. Postoji i službeni dokument koji potvrđuje te brojke. Pozivam Marijana Pavličeka da se konačno uhvati posla i počne raditi. Apsurdno je govoriti da smo Grad ostavili u nekim financijskim dubiozama jer je na mjestu Pavličeka, kako smo mi željeli, trebao biti Domagoj Bilić iz DP-a“, rekao je Penava.