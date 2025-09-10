gradski proračun

Penava: Apsurdno je to što tvrdi Pavliček

I.V./Hina

10.09.2025 u 14:39

Predsjednik Domovinskog pokreta i bivši vukovarski gradonačelnik Ivan Penava odbacio je u srijedu tvrdnje aktualnog gradonačelnika Marijana Pavličeka, da je stanje na računu Grada Vukovara alarmantno i da je za to odgovorna bivša vlast i njihov odnos prema gradskim sredstvima

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček izjavio je ranije danas na konferenciji za novinare da je na računu Grada danas bilo 30.379 eura nenamjenskih sredstava, ističući kako 'općine s 500 do 700 stanovnika imaju više sredstava od Vukovara'. Za to je optužio prijašnju vlast na čelu s Penavom.

U izjavi novinarima Ivan Penava odbacio je te tvrdnje, rekavši kako je na dan primopredaje vlasti u Gradu Vukovaru, 6. lipnja 2025. na računu Grada Vukovara bilo gotovo 2,2 milijuna eura kao i oko 3 milijuna eura nenaplaćenih potraživanja.

„To kaže kako je novi gradonačelnik mogao računati na više od 5 milijuna eura. Postoji i službeni dokument koji potvrđuje te brojke. Pozivam Marijana Pavličeka da se konačno uhvati posla i počne raditi. Apsurdno je govoriti da smo Grad ostavili u nekim financijskim dubiozama jer je na mjestu Pavličeka, kako smo mi željeli, trebao biti Domagoj Bilić iz DP-a“, rekao je Penava.

Kandidat DP-a za gradonačelnika Vukovara i dopredsjednik vukovarske stranačke podružnice Domagoj Bilić, komentirajući optužbe aktualnog gradonačelnika rekao je kako 'jedino što Marijan Pavliček radi u protekla tri mjeseca, je kukanje i plakanje'.

„Vukovar ne mogu voditi ljudi koji se prema njemu ovako odnose. Vukovar se ne vodi mržnjom, nego s velikom vizijom i velikim znanjem. Vukovar se vodi sa srcem. Međutim, mi vidimo da se u protekla tri mjeseca Vukovar vodi isključivo mržnjom prema bivšoj vlasti u kojoj su Marijan Pavliček i Hrvatski suverenisti bili aktivni sudionik. Oni su tijekom tri mandata imali svog zamjenika, glasali za sve projekte i svake godine podržavali proračun. Gdje ste bili svih ovih godina?“, pitao je Bilić.

