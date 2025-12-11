Izglasan proračun Zadarske županije težak više od 240 milijuna eura

Za izradu projektne dokumentacije iz područja vodoopskrbe i odvodnje osigurano je 150 tisuća eura, čime se stvaraju preduvjeti za prijavu na velike infrastrukturne investicije financirane nacionalnim i europskim sredstvima.

"Ulaganje u školske zgrade, dvorane i obrazovne programe temelj je demografskog razvoja, ali i preduvjet da mladi u svim sredinama imaju jednake mogućnosti", istaknuo je zadarski župan.

Riječ je o jednom od najobuhvatnijih financijskih planova dosad, s naglašenim ulaganjima u obrazovnu infrastrukturu, zdravstveno, demografske mjere i razvoj gospodarstva, rekao je župan Josip Bilaver .

Za poticanje gospodarstva izdvojeno je 357 tisuća eura, uz naglasak na razvoj malog i srednjeg poduzetništva.

Među najznačajnijim novim mjerama je subvencioniranje kamata na stambene kredite mladim obiteljima s planiranim iznosom od 184 tisuće eura.

"Proračun je usmjeren na ono što građanima najviše znači – sigurniji dom za mlade obitelji, jače gospodarstvo te bolju i moderniju infrastrukturu za djecu i mlade", rekao je župan Bilaver.

Za poljoprivredu i ribarstvo predviđeno je 10,9 milijuna eura, čime Zadarska županija nastavlja podupirati OPG-ove, održivu proizvodnju i prilagodbu klimatskim promjenama, a dio sredstava usmjeren je i na zelene razvojne projekte.

Povećane naknade za novorođenčad, predviđeno više od milijun eura

Proračunska izdvajanja za zdravstveni sustav iznose 83,1 milijun eura, što je povećanje od 1,7 posto u odnosu na tekuću godinu, a ulaganja obuhvaćaju opremanje zdravstvenih ustanova, obnovu objekata i projekte podizanja kvalitete zdravstvenih usluga.

Za socijalnu politiku, demografiju i branitelje proračun raste na 10,7 milijuna eura, što je povećanje od 2,3 milijuna eura, a posebno se izdvaja povećana stavka naknada za novorođenčad, za što je u 2026. godini predviđeno više od milijun eura.

Županijske naknade, koje su od rujna 2025. povećane, sada iznose 500 eura za prvo i drugo dijete, 1000 eura za treće te 3000 eura za četvrto i svako sljedeće dijete.

Za proračun je glasalo 26 vijećnika, a šestero ih je bilo protiv.