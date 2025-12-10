Operacija pod budnim okom Europola: Pali ključni članovi 'Balkanskog kartela'

Ova koordinirana operacija bila je usmjerena na nekoliko meta visokog rizika s boravištem u Njemačkoj za koje se smatralo da su među ključnim članovima Balkanskog kartela . U tijeku istraživanja otkriveno je da je ova kriminalna ćelija odgovorna za isporuke više tona kokaina podrijetlom iz Kolumbije koristeći se brojnim metodama za krijumčarenje droge u Europu.

Europol je pomogao tijelima za provedbu zakona iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Njemačke i Srbije u provedbi opsežne operacije usmjerene na istaknutu ćeliju takozvanog Balkanskog kartela. Tijekom akcije provedene 10. prosinca 2025. godine u Njemačkoj je uhićeno troje osumnjičenika te je zaplijenjena nezakonito stečena imovina vrijednosti više od pet milijuna eura .

Mreža se bavila i pranjem novca kroz poduzeća i nekretnine u nekoliko zemalja unutar i izvan EU-a. Današnja operacija, u kojoj je tijekom uhićenja sudjelovalo 500 policijskih službenika te je pretraženo 45 objekata, vrhunac je složenog istraživanja opsežnog krijumčarenja droga, pranja novca i krijumčarenja oružja. Tijekom pretraga zaplijenjeno je oko 50.000 eura gotovine, dva zlatnika, brojni luksuzni predmeti poput nakita, satova i torbica, tri skupocjena vozila, kao i nekretnine u Njemačkoj i inozemstvu.



Osim toga, pronađeni su i zaplijenjeni različiti dokumenti i elektronički uređaji, kao i napunjeno vatreno oružje sa streljivom. Dokazi se trenutačno ispituju.



Sudjelovanje hrvatske policije



Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK) tijekom provođenja kriminalističkog istraživanja kontinuirano je pružao podršku njemačkim kolegama u provođenju izvida kaznenih djela na teritoriju Republike Hrvatske.



Zahvaljujući tome, na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske locirane su nekretnine koje je zločinačko udruženje pribavilo investiranjem ilegalno stečenog novca. U sklopu realizacije kriminalističkog istraživanja, iako na području Republike Hrvatske nije bilo uhićenja osumnjičenika, kroz koordinaciju sa Državnim odvjetništvom RH provedene su mjere zamrzavanja spornih nekretnina.



Podjela kriminalnih zadataka



Troje osumnjičenika uhićeno tijekom akcijskog dana imalo je različite uloge u kriminalnoj mreži, uključujući uloge financijera, koordinatora i logističkih stručnjaka.



Glavni osumnjičenik, porijeklom sa zapadnog Balkana i s boravištem u Njemačkoj, poznat je po korištenju prepoznatljivog logotipa za kokain kao zaštitnog znaka. Europol i partnerske zemlje već su zadale značajne udarce Balkanskom kartelu u prijašnjim operacijama.



To uključuje brojna uhićenja provedena proteklih godina. Europol je odigrao ključnu ulogu u omogućavanju stalne koordinacije, razmjene informacija i pružanja kontinuirane analitičke podrške istraživanju. Obavještajni podaci prikupljeni tijekom operacije otkrili su sofisticiranu i dobro organiziranu mrežu koja je djelovala diljem kontinenata i zemalja.

