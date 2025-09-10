Pavliček prozvao bivšu vlast: Stanje na računu Grada Vukovara alarmantno

Govoreći o razlozima takvog stanja u gradskom proračunu Vukovara , Pavliček je rekao kako je bivši gradonačelnik šest mjeseci prije lokalnih izbora zaposlio sedam osoba na neodređeno vrijeme.

„To su sredstva predviđena za plaće zaposlenika Grada i gradskih ustanova, za tekuće poslovanje, režijske troškove, brojne manifestacije. Ostala su sredstva strogo namjenska. Zato smo morali ponovno tražiti odgodu plaćanja i prema nekim izvođačima kako bi sačuvali financijsku stabilnost“, izjavio je vukovarski gradonačelnik novinarima u Gradskoj vijećnici.

Prema podacima koje je na konferenciji za novinare iznio Pavliček , na računu Grada je danas bilo 30.379 eura nenamjenskih sredstava, ističući kako 'općine s 500 do 700 stanovnika imaju više sredstava od Vukovara'.

Spomenuo je i adrenalinski park koji ima sedam zaposlenih, a koji, dodao je, 'uprihode za jednu plaću'.

Tu su, kako je rekao, i jednokratne naknade koje su u prvih šest mjeseci ove godine ispucane u 200-postotnom iznosu pri čemu su se one davale bez ikakvih kriterija.

Pavliček je naveo i na slučaj dvojice bivših DP-ih direktora od kojih je jedan sam sebi dan prije dolaska nove direktorice isplatio šest mjesečnih plaća i odjavio se, a drugi u ime tvrtke kupio laptop vrijedan 2.900 eura.

Posebno je govorio o izgradnji nove Ekonomske škole- Kaže kako je to 'magalomanski projekt koji je zaustavljen kada je on preuzeo vlast, i za koji su do sada morali platiti nekoliko milijuna eura, ali i da to još nije kraj'.

„Iz dana u dan pojavljuju se novi problemi uzrokovani (ne)radom stare gradske vlasti. Samo ovo što sam rekao pokazuje u kakvu su situaciju pojedinci iz bivše vlasti doveli Grad", izjavio je Pavliček.

Napominje kako se ne boji i da će situaciju riješiti 'u sljedećih 6 mjeseci, pa makar i uz bolne rezove'.

"Niti je gradska vlast nesposobna niti je istina da nema vizije nego baš suprotno", rekao je gradonačelnik Pavliček. Dodao je da "nije nijednom provukao karticu Grada ni zaposlio nekoga u gradsku ustanovu niti platio ijedan domjenak. U zadnja dva mjeseca se trošilo na održavanje hladnog pogona“, dodao je Pavliček.

Najavio je i da će Grad Vukovar uskoro uzeti jednokratni kredit kako bi Grad mogao financirati projekte za koje se dobiva povrat sredstava.