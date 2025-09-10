jednokratni kredit

Pavliček prozvao bivšu vlast: Stanje na računu Grada Vukovara alarmantno

I.Ba./Hina

10.09.2025 u 13:29

Marijan Pavliček, vukovarski gradonačelnik
Marijan Pavliček, vukovarski gradonačelnik Izvor: Pixsell / Autor: David Jerkovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček izjavio je u srijedu da je stanje na računu Grada alarmantno, ustvrdivši kako je za to odgovorna bivša vlast i njihov odnos prema gradskim sredstvima, te najavio da će Grad uskoro uzeti jednokratni kredit

Prema podacima koje je na konferenciji za novinare iznio Pavliček, na računu Grada je danas bilo 30.379 eura nenamjenskih sredstava, ističući kako 'općine s 500 do 700 stanovnika imaju više sredstava od Vukovara'.

„To su sredstva predviđena za plaće zaposlenika Grada i gradskih ustanova, za tekuće poslovanje, režijske troškove, brojne manifestacije. Ostala su sredstva strogo namjenska. Zato smo morali ponovno tražiti odgodu plaćanja i prema nekim izvođačima kako bi sačuvali financijsku stabilnost“, izjavio je vukovarski gradonačelnik novinarima u Gradskoj vijećnici.

Govoreći o razlozima takvog stanja u gradskom proračunu Vukovara, Pavliček je rekao kako je bivši gradonačelnik šest mjeseci prije lokalnih izbora zaposlio sedam osoba na neodređeno vrijeme.

vezane vijesti

Spomenuo je i adrenalinski park koji ima sedam zaposlenih, a koji, dodao je, 'uprihode za jednu plaću'.

Tu su, kako je rekao, i jednokratne naknade koje su u prvih šest mjeseci ove godine ispucane u 200-postotnom iznosu pri čemu su se one davale bez ikakvih kriterija.

Pavliček je naveo i na slučaj dvojice bivših DP-ih direktora od kojih je jedan sam sebi dan prije dolaska nove direktorice isplatio šest mjesečnih plaća i odjavio se, a drugi u ime tvrtke kupio laptop vrijedan 2.900 eura.

Posebno je govorio o izgradnji nove Ekonomske škole- Kaže kako je to 'magalomanski projekt koji je zaustavljen kada je on preuzeo vlast, i za koji su do sada morali platiti nekoliko milijuna eura, ali i da to još nije kraj'.

„Iz dana u dan pojavljuju se novi problemi uzrokovani (ne)radom stare gradske vlasti. Samo ovo što sam rekao pokazuje u kakvu su situaciju pojedinci iz bivše vlasti doveli Grad", izjavio je Pavliček.

Napominje kako se ne boji i da će situaciju riješiti 'u sljedećih 6 mjeseci, pa makar i uz bolne rezove'.

"Niti je gradska vlast nesposobna niti je istina da nema vizije nego baš suprotno", rekao je gradonačelnik Pavliček. Dodao je da "nije nijednom provukao karticu Grada ni zaposlio nekoga u gradsku ustanovu niti platio ijedan domjenak. U zadnja dva mjeseca se trošilo na održavanje hladnog pogona“, dodao je Pavliček.

Najavio je i da će Grad Vukovar uskoro uzeti jednokratni kredit kako bi Grad mogao financirati projekte za koje se dobiva povrat sredstava.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nova eskalacija

nova eskalacija

Poljaci: 'Ovo bi mogao biti samo početak'; Zelenski: 'Moramo stvoriti zračni štit nad Europom'

  • 20:08

    UN: Postoji rizik širenja sukoba  Glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric komentirao je zbivanja u Poljskoj "Incident ponovno naglašava regionalni utjecaj i stvarni rizik širenja ovog razornog sukoba", poručio je.

  • 19:36

    Zelenski: 'Moramo raditi na zajedničkom sustavu PZO' Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na X-u je potvrdio da je razgovarao s poljskim premijerom Donaldom Tuskom, britanskim premijerom Keirom Starmerom te talijanskom premijerkom Giorgijom Meloni i glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom.  'Naravno, prije svega, razgovarali smo o ruskim dronovima lansiranim protiv Ukrajine sinoć, koji su također ušli u poljski zračni prostor. Incidenti s jednim ili dva ruska drona već su se dogodili u zemljama istočnog krila NATO-a, uključujući i prije nekoliko tjedana u Rumunjskoj. Ali ovaj put broj ruskih dronova bio je puno veći, drskost puno veća - dronovi su ušli ne samo s ukrajinskog teritorija već i iz Bjelorusije. I svi podjednako razumijemo da je ovo potpuno drugačija razina eskalacije od strane Rusije. Mora postojati odgovarajući odgovor. Donald je obavijestio o posljedicama i okolnostima koje su već utvrđene. Ostaci ruskih dronova, uključujući iranske "šahide", pronađeni su u mnogim gradovima i selima. Od sinoć naša vojska dijeli sve informacije koje imamo i nastavljamo tu suradnju', poručio je Zelenski te nastavio: 'Postoji nekoliko razloga za ovo drsko ponašanje Rusije i oni su apsolutno očiti svima. Moramo raditi na zajedničkom sustavu protuzračne obrane i stvoriti učinkovit zračni štit nad Europom. Ukrajina je to već dugo predlagala, a mi imamo konkretna rješenja. Moramo zajedno odgovoriti na sve trenutne izazove i biti spremni za potencijalne prijetnje svim Europljanima u budućnosti. Isto tako, moramo značajno povećati zajedničko financiranje proizvodnje dronova presretača. Oni su već dokazali svoju učinkovitost. Ponudio sam Poljskoj našu pomoć, obuku i stručnost u obaranju ruskih dronova, posebno šahida. Donald i ja smo se dogovorili o odgovarajućoj suradnji na vojnoj razini. Također ćemo koordinirati sa svim državama članicama NATO-a', naveo je Zelenski

  • 19:18

    Tusk: Dobio sam prijedloge za pojačanje PZO Poljski premijer Donald Tusk izjavio je nakon telefonskih razgovora s europskim čelnicima da je "primio ne samo izraze solidarnosti s Poljskom, već prije svega prijedloge za konkretnu podršku protuzračnoj obrani naše zemlje", pritom ne navodeći na što konkretno misli, javlja Guardian.
čudna odluka

čudna odluka

BBC otkrio skandal: Američki bajkeri, mrzitelji muslimana, osiguravaju humanitarne punktove u Gazi
jutarnji napad

jutarnji napad

Ni krivi ni dužni na meti Rusije: Dron im razorio krov dok su gledali vijesti o dronovima

najpopularnije

Još vijesti