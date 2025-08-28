DP: Građani oprez, na YouTubeu je lažni Ivan Penava koji obećava brzu zaradu

'Ovim putem jasno i nedvosmisleno izjavljujemo da Ivan Penava nema nikakvu poveznicu sa stranicom miradox.info ni s bilo kakvim “sustavima brze zarade”. Ivan Penava nije dao suglasnost za korištenje svojega imena, lika ili glasa u tim oglasima, niti bi ikada pristao sudjelovati u kampanji te vrste. Oglasi stranice miradox.info su lažni, manipulativni i zavaravajući, izrađeni s ciljem stvaranja dojma da se radi o autentičnoj podršci. Takvi oglasi krše pravila Google/YouTube oglašavanja o zavaravajućim i “get-rich-quick” shemama', naveli su iz DP-a.

Dodaju da neovlaštena upotreba lika i glasa prije svega predstavlja povredu prava osobnosti za što je navedena tvrtka kaznenopravno odgovorna.



'U tom smjeru poduzeti su pravni koraci. Građane ovim putem pozivamo da ne klikaju na takve oglase, ne ostavljaju svoje podatke niti uplaćuju sredstva toj stranici. Lažne “brze zarade” i deepfake podrške javnih osoba česta su prijevarna taktika u online oglasima te sve pozivamo na oprez. Zatražili smo hitno uklanjanje predmetnih oglasa te identifikaciju oglašivača u skladu s obvezama platforme. Budući da su upravo građani meta ovakvih prijevara, naglašavamo da ćemo koristiti sve pravne mehanizme radi zaštite i sprječavanja daljnje štete', zaključili su iz DP-a.

