Jandroković: Zato što sam otišao na Thompsonov koncert mislite da nisam više desni centar?

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u intervjuu za Dnevnik Nove TV komentirao je proteklu sjednicu na kojoj su padale teške riječi, odgovarao na pitanja o trenutnoj atmosferi u društvu, kao i ima li planove preuzeti vodeće mjesto u stranci. O svim vrućim temama s predsjednikom Sabora razgovarala je reporterka Sabina Tandara Knezović

Idući tjedan saborski zastupnici idu na zimsku stanku i nema ih mjesec dana. Jandroković je na pitanje kako bi jednom riječju opisao sjednicu odgovorio - ravnoteža. 'Bilo je vrlo zanimljivih trenutaka, iskristaliziralo se tko pripada lijevo, tko je lijevi centar, tko je sredina, desni centar... Teških riječi ima svugdje, od braka, prijateljstava pa i parlamenta što je najnormalnije. Čini mi se, bez obzira na dojam javnosti, da je ovo bila relativno kvalitetna sjednica. Imali smo mnogo zanimljivih tema', rekao je Jandroković za Dnevnik Nove TV.

Poručio je i da misli kako će se društvene tenzije smanjiti nakon povratka sa zimskih praznika. 'Nije pitanje ratova samo karakteristika za Hrvatsku već je globalni fenomen gdje se zaoštrava retorika. Kod nas postoji fenomen kad god otvorimo svjetonazorske rasprave, kod nas se sve te teme vrate u drugi svjetski rat. Osjećam li se odgovorno? Nisam od onih koji provociraju sukobe i uvijek vodim računa da se stvari dovedu u balans. Danas su izazovi potpuno drugačiji, oko nas bjesne ratovi, brojne su prijetnje i opasnosti i za hrvatsko društvo je iznimno bitno da je stabilno', smatra predsjednik Sabora. Mladi u crnom koji se okupljaju na ulicama, antifašistički prosvjedi su, smatra Jandroković, radikali s lijeve i desne strane. 'Velika većina građana živi svoj život. Teško je reći da samo iz jednog izvora potiču takve stvari. Griješimo kada govorimo da smo drugačiji i gori od drugih. Usporedite brojne europske zemlje i vidjet ćete da radikalno lijeve i radikalno desne stranke imaju značajnu ulogu u životu za razliku od Hrvatske', poručio je Jandroković te dodao da ne upadamo u zamku onih kojih govore da je došlo do fašizacije i da smo zemlja koja je izgubila stabilnost.

Anti-fa marš u Puli Izvor: Pixsell / Autor: Sasa Miljevic







+18 Anti-fa marš u Puli Izvor: Pixsell / Autor: Sasa Miljevic

Komentirao je i peticije o izmještanju molitelja s glavnih gradskih trgova, kao i onu o gay prideu. 'Ne bih ništa potpisivao jer sam protiv zabrana. Ne dolaze u obzir zabrane javnih okupljanja, osim onih koji potiču na nasilje. Svi bi trebali s puno više mjere, tolerancije i uvažavanja govoriti o drugoj strani. Zabrane ne vode ničem dobrom', smatra Jandroković. Odgovarao je i na pitanja Tandare Knezović o bivšem glavnom državnom inspektoru Andriji Mikuliću. Na pitanje je li prihvatljivo pravo 6+6 za one koji su osumnjičeni za korupciju, odgovorio je da je riječ o zakonskom pravu donesenom zbog dužnosnika koji ne mogu jedno vrijeme raditi zbog sukoba interesa, ali i mogućnosti 'da se snađu nakon što izgube izbore'.

Andriji Mikuliću određen istražni zatvor Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL







+4 Andriji Mikuliću određen istražni zatvor Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL

'Potrebno je pronaći jedno dobro zakonsko rješenje koje će voditi računa o presumpciji nevinosti. Nemojmo brkati 6+6 u normalnim situacijama, ovo su ekstremne situacije. Svatko tko ima dobar prijedlog neka ga predloži', poručio je. Komentirao je i okrupnjavanje desnice te poručio da HDZ u ovom trenutku nitko ne može destabilizirati. 'Desnica je u puno situacija izlazila zajedno na izbore, ali to nikad nije ugrozilo rezultat HDZ-a. Ne može nas u ovom trenutku nitko destabilizirati. Ovo je naš treći mandat. I ovdje promatramo to s određenim zanimanjem, ali nismo zabrinuti jer imamo stabilnu većinu, usmjereni smo na ono što je važno za građane'.