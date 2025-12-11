Vučić nije znao da ga snimaju. Pogledajte što je šapnuo Ursuli

Vučić nije bio svjestan toga da su mikrofoni već uključeni te da kamere snimaju i taj dio protokolarnog prolaska.

Dok je hodao prema mjestu predviđenom za službeno fotografiranje s predsjednicom Komisije Ursulom von der Leyen i predsjednikom Europskog vijeća Antonijem Costom, Vučić je nehotice izgovorio: 'Imam poruku iz Moskve sada.'

Von der Leyen ga je u tom trenutku odmah prekinula riječima: 'Oh, pričekajmo dok ne…', aludirajući na to da razgovor o 'poruci' nastave u privatnosti, izvan dosega javnosti. Costa je pritom djelovao zbunjeno, tražeći svoje mjesto za zajedničku fotografiju, pa mu je Von der Leyen ljubazno pokazala gdje da stane.

Kasnije te večeri Vučić je pred novinarima rekao da je u Bruxellesu iznio prijedlog o zajedničkom ulasku svih zemalja zapadnog Balkana u Europsku uniju. Ta ideja, kako javlja RTS, nije naišla na oduševljenje u regiji, osobito u Crnoj Gori, koja je trenutno najdalje odmakla u pregovorima.

Upitan kako komentira izjavu crnogorskog premijera Milojka Spajića, koji je na Vučićev prijedlog odgovorio da će 'Crna Gora čekati Srbiju kao članica EU-a 2028.', Vučić je uzvratio da bi volio čuti Spajića 'o puno važnijim pitanjima', među kojima je spomenuo i Loru.

Govoreći o sadržaju večere s europskim čelnicima, Vučić je kazao da se razgovaralo i o sigurnosnoj situaciji u Europi. 'Dakle mislim da bi bila velika i veličanstvena vijest ako bi se makar na mjesec, dva, tri, pet, šest prekinuo sukob u Ukrajini. Ali nisam siguran da bi to značilo da neće biti nekog drugog, puno većeg sukoba u budućnosti... Zato želim da Srbija čuva mir, da Srbija u regiji sačuva stabilnost i mir, i to je za nas od presudnog značenja. To je ono što sam rekao i Ursuli i Antoniju', izjavio je Vučić.

O sadržaju 'poruke iz Moskve' nije htio govoriti.