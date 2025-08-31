Penava o festivalima koji smetaju braniteljima: 'Dozvoljavaju si otići preko crte'

Predsjednik DP-a Ivan Penava pozvao je nadležne institucije da pripaze 'kojim putem i s kojim ciljem kanaliziraju javna sredstva', aludirajući na financiranje festivala 'Nosi se' i 'Fališ' koji su zasmetali braniteljima. Organizatore tih festivala nazvao je provokatorima

Nakon sukoba organizatora festivala u Benkovcu i Šibeniku te branitelja, ministar Tomo Medved je poručio da potiče kulturu, a ne zabrane, ali da se kroz kulturu ne smiju vrijeđati osjećaji branitelja i njihovih obitelji. Predsjednik Domovinskog pokreta, koalicijskog partnera u Vladi, Ivan Penava bio je puno izravniji, poručivši da državni novac ne može ići onima koji rade na destrukciji temelja Domovinskog rata. 'Uvažavajući današnji trenutak i demokratske standarde koje uživam, kao i Domovinski pokret, definitivno sam protiv svih zabrana. Ali je definitivno na ministarstvima, agencijama i svim državnim službama da vode brigu kojim putem i s kojim ciljem kanaliziraju javna sredstva', poručio je Penava.

Struka mora biti konzultirana Iako su organizatori festivala 'Nosi se' i 'Fališ' poručili da u njihovim programima nema ničega spornog, Penava ih naziva provokatorima, 'koji pod krinkom kulture si dozvoljavaju otići preko crte pa na neki način dovode u pitanje same temelje slobode, a to je Domovinski rat'. Ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, Ante Nazor smatra da sva znanstvena i dokumentarna djela koja traže javna sredstva, moraju proći kroz ruke stručnih povjerenstava. U umjetničku slobodu ne želi ulaziti. 'Svatko može pričati i svatko priča svašta. Ali ako ćemo govoriti o nekim programima koji žele biti znanstveni, onda je valjda struka ta koja mora biti konzultirana i za te programe i za rasprave. Inače nema smisla, možemo sve relativizirati', rekao je Nazor.