Penava o festivalima koji smetaju braniteljima: 'Dozvoljavaju si otići preko crte'

Predsjednik DP-a Ivan Penava pozvao je nadležne institucije da pripaze 'kojim putem i s kojim ciljem kanaliziraju javna sredstva', aludirajući na financiranje festivala 'Nosi se' i 'Fališ' koji su zasmetali braniteljima. Organizatore tih festivala nazvao je provokatorima
Nakon sukoba organizatora festivala u Benkovcu i Šibeniku te branitelja, ministar Tomo Medved je poručio da potiče kulturu, a ne zabrane, ali da se kroz kulturu ne smiju vrijeđati osjećaji branitelja i njihovih obitelji.
Predsjednik Domovinskog pokreta, koalicijskog partnera u Vladi, Ivan Penava bio je puno izravniji, poručivši da državni novac ne može ići onima koji rade na destrukciji temelja Domovinskog rata.
'Uvažavajući današnji trenutak i demokratske standarde koje uživam, kao i Domovinski pokret, definitivno sam protiv svih zabrana. Ali je definitivno na ministarstvima, agencijama i svim državnim službama da vode brigu kojim putem i s kojim ciljem kanaliziraju javna sredstva', poručio je Penava.
Struka mora biti konzultirana
Iako su organizatori festivala 'Nosi se' i 'Fališ' poručili da u njihovim programima nema ničega spornog, Penava ih naziva provokatorima, 'koji pod krinkom kulture si dozvoljavaju otići preko crte pa na neki način dovode u pitanje same temelje slobode, a to je Domovinski rat'.
Ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, Ante Nazor smatra da sva znanstvena i dokumentarna djela koja traže javna sredstva, moraju proći kroz ruke stručnih povjerenstava. U umjetničku slobodu ne želi ulaziti.
'Svatko može pričati i svatko priča svašta. Ali ako ćemo govoriti o nekim programima koji žele biti znanstveni, onda je valjda struka ta koja mora biti konzultirana i za te programe i za rasprave. Inače nema smisla, možemo sve relativizirati', rekao je Nazor.
Preporuke HDLU-a
No, umjetnici su podijeljeni između sebe. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika je kritizirano da stvara ideološku komisiju, nakon što su preporučili umjetnicima da provjere izazivaju li njihova djela svjetonazorske prijepore.
'Vrlo često umjetnici koji rade u javnom prostoru, naši članovi i članice, jednostavno se ne snalaze što trebaju napraviti. Nema nikakve komisije, ovo su savjeti, ukoliko se hoće toga držati - mogu, ne moraju', rekao je dopredsjednik HDLU-a Josip Zaki te dodao da sporne festivale u potpunosti podržava.
'Postoji sloboda umjetničkog djelovanja. Kraj priče. Može se to nekome sviđati, ne sviđati. Može izraziti svoj protest na ovaj ili onaj način. Ali ne može postojati nikakva ideološka komisija', dodao je.
S komisijama ili bez njih, o svemu ionako odlučuje Ministarstvo kulture koje dodjeljuje većinu sredstava za kulturne i umjetničke programe.