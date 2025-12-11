Turudić: Mirela Ahmetović ruši državu

Zato što nismo dobili poziv. Nakon što je Mirela Ahmetović , saborska zastupnica SDP-a, izašla u javnost s tom tvrdnjom, ja sam naveo da nismo dobili poziv. Višekratnom provjerom potvrdili smo da ga nismo dobili.

SDP vas oštro proziva, kažu da se niste odazvali njihovom okruglom stolu o borbi protiv korupcije. Zašto niste došli?

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić gostovao je u četvrtak u RTL-u Danas te je odgovorio je li ignorirao poziv SDP-a na okrugli stol na temu korupcije, je li u ratu s opozicijom, što misli o moliteljima i gaženju ruža. Također, dao je nove detalje vezane za slučaj Hipodrom i Vjesnik.

Sto posto je utvrđeno da nismo dobili ni poziv, niti je istina da nas je itko zvao iz Kluba zastupnika, kako oni govore. Napravili smo izlist poziva za cijeli dan, 2. prosinca, kada govore da su dva puta zvali.

Dakle, radi se o potpunim konfabulacijama. Valja napomenuti i da je to bio stranački skup. I da smo dobili poziv, dobro bismo razmislili hoćemo li se odazvati pozivu, ma kako zanimljiva tema bila.

Ne biste onda došli?

To nije bio poziv Antikorupcijskog vijeća, nego poziv Kluba zastupnika SDP-a. Dakle, poziv na stranački skup. Sad zamislite situaciju da me neki zastupnik iz neke druge stranke, koji nije SDP, koji nije Mirela Ahmetović, pozvao i da sam otišao na takav skup i na jednako zanimljivu temu.

Vjerojatno bi se pravednički gnjev i pravednički glas Mirele Ahmetović čuo do terminala LNG-a u Omišlju na Krku.

Ne biste onda došli na takav skup?

Najvjerojatnije ne bih.

Ona kaže, citiram: "Da je vaš odgovor glup zato što su oni poslali i službeni mail i telefonski provjeravali hoćete li doći."

Naime, oni su mogli poslati mail, ali mi mail nismo dobili. Na svaki mail koji dobije Državno odvjetništvo Republike Hrvatske automatski ide potvrda o primitku pa neka pokaže da je dobila potvrdu o primitku. Dakle, zastupnica Ahmetović konfabulira.

Jeste li vi u ratu sa SDP-om?

Nisam, baš me briga. Pa mislim, ovaj rječnik koji upotrebljava zastupnica Ahmetović i koji neki članovi SDP-a upotrebljavaju, zapravo dovoljno govori o njima. Pa to nije rječnik koji je primjeren. Ne sad što ona napada mene osobno, baš me briga, ništa mi to ne znači, ali ona napada instituciju DORH-a, instituciju, dakle ona ruši državu. To je namjera saborske zastupnice Ahmetović.

Prozivao Vas je i Tomislav Tomašević, da ste baš za vrijeme kampanje podignuli optužnicu u aferi Hipodrom?

Pa dobro i gradonačelnik Zagreba se besprizorno miješa u rad sudbene vlasti.

U slučaju afere Jankomir, hoćete li ga pozvati kao svjedoka?

Ne znam, ako bude trebalo, pozvat ću ga. Pa, građanin Tomašević može svjedočiti kao što i svaki drugi građanin Republike Hrvatske svjedoči.

Prozivaju vas da ste stranački čovjek, što kažete na to?

Najbolje o tome govore moji postupci, predmeti koje radimo. Dovoljno bi bilo da građanin Tomašević analizira u svojoj glavi pa da vidi koje to predmete mi radimo i ima li pristranosti u našem postupanju i u mom osobnom.

Kojom bi se ocjenom ocijenili?

Neću se sam ocjenjivati, hvala.

Ali ste zadovoljni svojim radom?

Jako sam zadovoljan s radom. Evo taj dan kad je bio taj famozni poziv i kad je bio taj stranački skup u Hrvatskom saboru, mi smo imali 30 novih zamjenika općinskih i županijskih odvjetnika.

Vezano za aktualne teme - jeste li vi za to da se molitelji izmjeste s trga?

Ne želim to komentirati.

Zašto?

Pa zato što to nije moj posao, to je politička odluka, a političke odluke ne želim komentirati, ako se ne tiču institucije kojoj sam na čelu.

Ali imate neki stav o tome?

Imam privatni stav koji ne želim iznositi.

Gaženje ruža, kako gledate na to?

Svako nasilje je neprimjereno, nedopušteno i zaslužuje osudu kako moralnu, ako ultima ratio (krajnje sredstvo) ako bude trebalo, onda i kaznenopravnu.

U slučaju časne, jeste li utvrdili odgovornost onih koji su širili lažne vijesti?

Izvide provodi policija.

Možete li nam otkriti neke detalje?

Ne, ne, izvidi su tajni, ne mogu.

U slučaju Vjesnik, trebaju li mladići koji su osumnjičeni za izazivanje požara dobiti nanogicu umjesto istražnog zatvora?

To je jedna od mogućnosti koju treba sve češće i češće primjenjivati. Ja sam pobornik tog instituta, istražnog zatvora u domu.