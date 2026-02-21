ZA BOLJE UVJETE

Sindikati javnih i državnih službi najavili suradnju oko dovršetka pregovora, otkrili zašto

I.H./Hina

21.02.2026 u 15:32

Zrinko Turalija
Zrinko Turalija Izvor: Pixsell / Autor: Josip Regovic/PIXSELL
Pet reprezentativnih sindikata javnih i sedam nereprezentativnih sindikata državnih službi najavilo je u subotu da se povezuju u novu platformu koja uključuje zajedničku suradnju, a novom resornom ministru poručili su da ne prihvaćaju vođenje socijalnog dijaloga na dosadašnji način

Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Zrinko Turalija poručio je s konferencije za novinare da ih sve ujedinjuje završetak pregovora o dodatku Temeljnom kolektivnom ugovoru. U pregovorima su dva reprezentativna sindikata državnih službi pristala na posljednju ponudu Vlade s kojom su potpisali sporazum prema kojem se ista prava o rastu osnovice tri puta po jedan posto i druga prava bez naknade za prehranu primjenjuju i na sve javne službe, podsjetio je.

Takva ponuda ne pokriva rast životnih troškova ni inflaciju, a Vlada je pokazala da joj nije stalo do zaposlenika javnog servisa. Dva reprezentativna sindikata državnih službi koji imaju 20-tak tisuća članova sklopili su sporazum koji se odnosi na više od 260.000 zaposlenika u javnim službama i takvu praksu treba mijenjati, istaknuo je Turalija.

Ocijenio je da je to opasan presedan koji nije u duhu dobre vjere kolektivnog pregovaranja i željeli su o tome pitati i sindikalno članstvo, jer se na pregovorima više puta insinuiralo da te odluke donose neki sindikalni čelnici i da iza njih ne stoji članstvo. Da bismo osnažili našu poziciju proveli smo anketiranje na razini 11 sindikata kojem je pristupilo gotovo 70 posto članstva, u obrazovnim sindikatima i do 85 posto.

Rezultati su bili očekivani, odnosno od 98 do 99 posto je reklo 'ne' takvom Vladinom pregovaranju i postupanju u kojem se socijalni dijalog gura u stranu i rade ustupci nekim sindikatima, naglasio je. To je i poruka ministru rada da kada krenu ponovni pregovori da takvim pristupom neće moći dobiti potpise svih sindikata javnih službi, posebice obrazovnih za ugovor i socijalni dijalog neće moći biti u skladu sa smjernicama Europske komisije, dodao je Turalija.

U ime Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Iva Bolanča rekla je kako je u članstvu izraženo nezadovoljstvo što se pregovara samo s dva sindikata koji ne zastupaju interese većine izvan sustava policije, ali ni drugih policijskih sindikata.

Glavni tajnik Sindikata djelatnika u kulturi Domagoj Rebić rekao je kao žele ojačati pregovaračku poziciju, a predsjednik Radničkog sindikata zaposlenih u HZMO Petar Jeknić istaknuo je kako sindikati imaju zajedničke ciljeve i interese te da novom platformom djelovanja žele pokazati da ne postoji sukob sindikata državnih i javnih službi.

Predsjednik Nacionalnog sindikata policije Bono Tomašević založio se za izmjene Zakona o reprezentativnosti sindikata jer drži da je prag reprezentativnosti postavljen previsoko.

