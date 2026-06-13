Otkrića iz Pavlekovog laptopa: Novac se izvlačio 25 godina?

Naime, kako piše Ivan Pandžić, do tih saznanja su došli pregledom Pavlekova laptopa. Navodno je sve krenulo još 2001 . godine, a iznos koji je otada izvučen iz saveza još nije poznat.

Uskok će, prema pisanju 24 sata, ispitati sve što nije otišlo u zastaru. Istraga bi mogla biti proširena i na dva dodatna imena, objavili su ranije. Naime, Uskokovi istražitelji imaju i dokaze da su godinama novac od osumnjičenog Vedrana Pavleka primala i dvojica visokopozicioniranih djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Radi se o glavnom tajniku Siniši Krajaču i dugogodišnjem direktoru olimpijskog programa Damiru Šegoti.