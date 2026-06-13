uskok ima dokaze

Otkrića iz Pavlekovog laptopa: Novac se izvlačio 25 godina?

Bi. S.

13.06.2026 u 20:41

Vedran Pavlek
Vedran Pavlek Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL
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Vedrana Pavleka Uskok tereti da je organizirao zločinačku organizaciju koja je u 11 godina izvukla oko 30 milijuna eura iz saveza

Međutim, kako 24sata ekskluzivno doznaju, Uskokovi istražitelji imaju dokaze da je izvlačenje novca trajalo puno duže - čak 25 godina.

Naime, kako piše Ivan Pandžić, do tih saznanja su došli pregledom Pavlekova laptopa. Navodno je sve krenulo još 2001. godine, a iznos koji je otada izvučen iz saveza još nije poznat.

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Uskok će, prema pisanju 24 sata, ispitati sve što nije otišlo u zastaru. Istraga bi mogla biti proširena i na dva dodatna imena, objavili su ranije. Naime, Uskokovi istražitelji imaju i dokaze da su godinama novac od osumnjičenog Vedrana Pavleka primala i dvojica visokopozicioniranih djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Radi se o glavnom tajniku Siniši Krajaču i dugogodišnjem direktoru olimpijskog programa Damiru Šegoti.

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