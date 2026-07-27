čeka se odluka kazahstana

Istražitelji analiziraju 120 tisuća dokumenata s laptopa Vedrana Pavleka, što dalje?

M.Či.

27.07.2026 u 21:16

Vedran Pavlek
Vedran Pavlek Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Hladika/PIXSELL
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Istražitelji u USKOK-u imaju zahtjevan posao pred sobom. Trebaju analizirati tisuće stranica dokumenata koji su pohranjeni na laptopu Vedrana Pavleka

Točnije, radi se o 120 tisuća dokumenata na laptopu koji je oduzet Pavleku u Turskoj. Osim toga, češljaju se i ostali oduzeti predmeti.

Kako doznaje Dnevnik Nove TV, u tijeku je analiza, a sve ono što se pronađe moglo bi postati potencijalni dokaz i dovesti do novih uhićenja.

Zbog svega toga, USKOK bi ponovno mogao zatražiti Pavlekovo izručenje iz Kazahstana, gdje se trenutno nalazi.

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Ministar pravosuđa Damir Habijan ističe da će zahtjev, ako i kad dođe, biti proslijeđen u skladu s propisima.

Za sad se u Kazahstanu odlučuje o prvom zahtjevu za Pavlekovo izručenje.

Habijan je, za Dnevnik Nove TV, pojasnio kako kazahstanski glavni državni odvjetnik odlučuje o samom zahtjevu za izručenje, a u slučaju žalbe, odluku donosi Vrhovni sud. S obzirom na to da se Pavlek već usprotivio izručenju, sam postupak bi mogao potrajati.

Hrvatska može samo čekati odluku kazahstanske strane, nakon čega može poduzeti daljnje korake.

U međuvremenu, i dalje traje prikupljanje dokaza o izvlačenju najmanje 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, u kojem su već pronađene lažne fakture, ali i propusti revizora, knjigovodstva i banaka.

Ovisno o tome što sve istražitelji pronađu, ova bi afera mogla biti samo početak.

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