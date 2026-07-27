Istražitelji analiziraju 120 tisuća dokumenata s laptopa Vedrana Pavleka, što dalje?

Točnije, radi se o 120 tisuća dokumenata na laptopu koji je oduzet Pavleku u Turskoj. Osim toga, češljaju se i ostali oduzeti predmeti.

Kako doznaje Dnevnik Nove TV, u tijeku je analiza, a sve ono što se pronađe moglo bi postati potencijalni dokaz i dovesti do novih uhićenja.

Zbog svega toga, USKOK bi ponovno mogao zatražiti Pavlekovo izručenje iz Kazahstana, gdje se trenutno nalazi.