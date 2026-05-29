Objavljena prva fotografija Pavleka nakon bijega, odvjetnici: Boji se, neće se dobrovoljno vratiti

Pavlekovi pravnici u Kazahstanu su naveli da je rekao da strahuje za svoj život ako se vrati u Hrvatsku, a k tom država još nije poslala nalog za izručenje. Prema tamošnjem zakonu, proces bi se mogao otegnuti do godine dana, a sam Kazahstan nema obvezu uvažiti hrvatski nalog kada i ako stigne

Još se čeka izručenje bivšeg šefa Skijaškog saveza Vedrana Pavleka iz Kazahstana, pošto ga se sumnjiči da je iz saveza ilegalno izvukao 30 milijuna eura. No, prema tamošnjim zakonima, podsjeća net.hr, izručenje bi se moglo čekati i do godinu dana, a moguće je i da se samo izručenje odbije. Štoviše, Pavlekov odvjetnik, Bakhytzhan Zhanarbayev, koji hrvatskog bjegunca brani zajedno s još jednim kazakhstanskim kolegom, kaže da je taj scenarij 'prilično realan'. 'Kao što smo ranije napomenuli – ne postoji ugovor o izručenju između Kazahstana i Hrvatske. U međunarodnoj praksi primjenjuje se načelo reciprociteta - ali to je pravo, a ne obveza države', rekao je Zhanarbayev za RTL.

Isti odvjetnik je dodao i da se Pavlek sigurno neće dobrovoljno vratiti u Hrvatsku. 'Neće se vratiti na mjesto gdje vjeruje da postoji izravna prijetnja njegovom životu. Prema riječima našeg klijenta, on strahuje za svoj život. Uvjeren je da mu u Hrvatskoj prijeti izravna opasnost zbog informacija koje posjeduje. U trenutačnim okolnostima ne vjeruje da će dobiti pravično suđenje', istaknuo je Zhanarbayev.

'Uhićenje je stresno, ali hrabro to podnosi' Pavlek se još 5. svibnja pred sudom u gradu Almatyju usprotivio izručenju pa je sada u 40-dnevnom pritvoru, koliko i Hrvatska ima vremena za slanje zahtjeva za izručenjem. No, državno odvjetništvo u Kazahstanu navodi da taj zahtjev još nije stigao.

Vila Vedrana Pavleka Izvor: Screenshot / Autor: Google Maps



