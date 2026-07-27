uoči izbora u HOO

Primorac o Pavleku: Najvažnije je da dođe u Hrvatsku i da sve ispriča

M.Či.

27.07.2026 u 23:36

Dragan Primorac
Dragan Primorac Izvor: Pixsell / Autor: Luka Antunac/PIXSELL
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Hrvatski olimpijski odbor nakon 24 godine bira novog predsjednika. Jedan od kandidata dobro je znano lice

Dragan Primorac, znanstvenik je, ali i bivši ministar obrazovanja i sporta pa mu sportske vode nisu strane. Sad je i jedan od kandidata za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, a gostujući u RTL Direktu, s Mojimirom Pastorčić, dotaknuo se nekih aktualnih pitanja.

Na pitanje kako bi on, da postane predsjednik HOO-a, spriječio da netko ukrade 30 milijuna eura iz nekog sportskog saveza, Primorac nije dao konkretan odgovor.

Istaknuo je kako je najvažnije dovesti Vedrana Pavleka u Hrvatsku, da kaže sve što zna i navede imena upletenih.

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'Da to bude jedna velika škola svima onima koji pokušavaju učiniti kaznena djela', rekao je Primorac i dodao kako tako rade 'neke ozbiljne države' te kako bi trebalo učiniti sve da se otuđeni novac vrati u Hrvatsku.

Na pitanje, kako je moguće da je netko 11 godina krao novac, a da to 'nitko' nije znao, Primorac je rekao da je 'to gotovo nemoguće da se dogodi'.

'Kontrola i nadzor očito su zakazali i očito su zakazali oni koji su to trebali pratiti. I vjerojatno, da nisu bile proširene mjere na neke druge stvari, Hrvatska za to možda ni danas ne bi znala', istaknuo je Primorac.

Što se tiče Pavleka, Primorac je istaknuo kako je on u Kazahstanu, koji je izvan granica Europske unije i ima svoja pravila i zakone. Ponovio je kako je najvažnije da Pavlek dođe u Hrvatsku i da mu se omogući da 'vrlo jasno govori i sve ispriča'.

'To bi bila jedna od najvećih poruka koju bi Hrvatska mogla poslati', rekao je Primorac.

Istaknuo je da bi on, kao predsjednik HOO-a, prvo ograničio mandat predsjednika na dva mandata.

'To nije funkcija koja je nasljedna', istaknuo je Primorac.

Dodao je kako želi ujediniti hrvatski sport i on, kao takav, mora funkcionirati. Nakon toga, želi napraviti potpuno neovisnu analizu stanja i vidjeti što se događa u HOO.

'Znate me već jako puno godina, i znate da sam vrlo direktan i želim napraviti da Hrvatski olimpijski odbor postane apsolutni ponos u Hrvatskoj državi zbog sporta', rekao je Primorac gostujući u RTL Direktu.

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