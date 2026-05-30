Habijan potvrdio: Kazahstan zaprimio zahtjev za izručenje Vedrana Pavleka

M. Šu.

30.05.2026 u 20:20

Vedran Pavlek Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL
Nakon što je RTL jučer objavio intervju s odvjetnicima Vedrana Pavleka iz Kazahstana, danas stižu novi detalji jednog od najvećih financijskih skandala u hrvatskom sportu

Ministarstvo pravosuđa potvrdilo je da je kazahstansko državno odvjetništvo službeno zaprimilo zahtjev Hrvatske za Pavlekovo izručenje.

Ministar pravosuđa Damir Habijan za RTL Danas kratko je potvrdio da je dokumentacija stigla u Kazahstan te da postupak ide svojim tijekom.

Istodobno, Pavlekovi odvjetnici poručuju kako njihov klijent neće pristati na dobrovoljno izručenje Hrvatskoj. Tvrde da bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza strahuje za vlastitu sigurnost zbog informacija koje navodno posjeduje.

'Prema riječima našeg klijenta, on strahuje za svoj život. Uvjeren je da mu u Hrvatskoj prijeti izravna opasnost zbog informacija koje posjeduje. U trenutačnim okolnostima ne vjeruje da će dobiti pravično suđenje', izjavio je njegov odvjetnik Bakhytzhan Zhanarbayev.

Vedran Pavlek Izvor: Cropix / Autor: Ronald Gorsic / CROPIX

Pavlek je glavni osumnjičeni u istrazi o izvlačenju čak 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza. Za njim je raspisana međunarodna tjeralica nakon što je krajem siječnja na granici sa 100 tisuća eura gotovine uhićen bivši glasnogovornik saveza Nenad Eror, za kojeg istražitelji sumnjaju da je novac prenosio po Pavlekovu nalogu.

Ministar Habijan Pavlekove tvrdnje nazvao je 'pravnim manevrom', dok je šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman poručio da bi se Pavlek trebao vratiti u Hrvatsku i odgovarati pred pravosuđem.

Dok se čeka odluka višeg suda u Almatyju o Pavlekovoj žalbi na izručenje, hrvatski istražitelji analiziraju mobitele, kartice i bilježnicu koji su mu oduzeti prilikom uhićenja u Turskoj.

