Habijan potvrdio: Kazahstan zaprimio zahtjev za izručenje Vedrana Pavleka

Nakon što je RTL jučer objavio intervju s odvjetnicima Vedrana Pavleka iz Kazahstana, danas stižu novi detalji jednog od najvećih financijskih skandala u hrvatskom sportu

Ministarstvo pravosuđa potvrdilo je da je kazahstansko državno odvjetništvo službeno zaprimilo zahtjev Hrvatske za Pavlekovo izručenje. Ministar pravosuđa Damir Habijan za RTL Danas kratko je potvrdio da je dokumentacija stigla u Kazahstan te da postupak ide svojim tijekom.

Istodobno, Pavlekovi odvjetnici poručuju kako njihov klijent neće pristati na dobrovoljno izručenje Hrvatskoj. Tvrde da bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza strahuje za vlastitu sigurnost zbog informacija koje navodno posjeduje. 'Prema riječima našeg klijenta, on strahuje za svoj život. Uvjeren je da mu u Hrvatskoj prijeti izravna opasnost zbog informacija koje posjeduje. U trenutačnim okolnostima ne vjeruje da će dobiti pravično suđenje', izjavio je njegov odvjetnik Bakhytzhan Zhanarbayev.