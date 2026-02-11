Ospice u Europi jenjavaju, WHO zabrinut za Sjevernu Ameriku

Ospice uzrokuje virus, a infekcija se širi kapljicama iz nosa, usta ili grla zaražene osobe.

Prema njemačkom institutu za kontrolu i prevenciju bolesti, Institutu Robert Koch (RKI), broj se značajno smanjio i u Njemačkoj. Međutim, rastući broj slučajeva u Meksiku, Sjedinjenim Državama i Kanadi izaziva zabrinutost uoči nadolazećeg Svjetskog nogometnog prvenstva.

WHO je prikupio podatke iz 53 zemlje u Europi od atlantske obale preko zapadne i srednje Europe i Rusije do Turkmenistana.

Podaci WHO-a pokazali su da je u cijeloj europskoj regiji koju prati prijavljeno gotovo 34.000 slučajeva, ili 75 posto manje nego prethodne godine. To se pripisuje mjerama kontrole, ali i činjenici da se virus proširio među necijepljenim stanovništvom čime je više ljudi postalo imuno. Nakon što se jednom zarazi, osoba je zaštićena od nove infekcije.

Značajan pad također je posljedica iznimno visokog broja slučajeva u 2024. U usporedbi s 2023. godinom, bio je otprilike upola manji. Dok su slučajevi pali za oko 90 posto ili više u zemljama poput Rumunjske, Kazahstana i Azerbajdžana, porasli su u Francuskoj i Nizozemskoj, iako su i dalje na niskoj razini.

WHO, zajedno s UN-ovom agencijom za djecu UNICEF-om, upozorava da i dalje postoje rizici većih epidemija.

Cilj je stopa cijepljenja od 95 posto posvuda. U suprotnom će se taj virus visoke zaraznosti nastaviti širiti. Prema podacima WHO-a, jedna zaražena osoba u prosjeku može zaraziti do 18 necijepljenih osoba.