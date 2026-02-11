mjere kontrole

Ospice u Europi jenjavaju, WHO zabrinut za Sjevernu Ameriku

I.V./Hina

11.02.2026 u 11:54

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: VojtechVlk.com / Alamy
Bionic
Reading

Broj prijavljenih slučajeva ospica značajno se smanjio u Europi i Srednjoj Aziji u protekloj godini, izvijestila je u srijedu Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) izražavajući istodobno zabrinutost zbog rastućih slučajeva ospica u Sjevernoj Americi

WHO je prikupio podatke iz 53 zemlje u Europi od atlantske obale preko zapadne i srednje Europe i Rusije do Turkmenistana.

Prema njemačkom institutu za kontrolu i prevenciju bolesti, Institutu Robert Koch (RKI), broj se značajno smanjio i u Njemačkoj. Međutim, rastući broj slučajeva u Meksiku, Sjedinjenim Državama i Kanadi izaziva zabrinutost uoči nadolazećeg Svjetskog nogometnog prvenstva.

Ospice uzrokuje virus, a infekcija se širi kapljicama iz nosa, usta ili grla zaražene osobe.

Podaci WHO-a pokazali su da je u cijeloj europskoj regiji koju prati prijavljeno gotovo 34.000 slučajeva, ili 75 posto manje nego prethodne godine. To se pripisuje mjerama kontrole, ali i činjenici da se virus proširio među necijepljenim stanovništvom čime je više ljudi postalo imuno. Nakon što se jednom zarazi, osoba je zaštićena od nove infekcije.

Cilj je i dalje stopa procijepljenosti od 95 posto.

Značajan pad također je posljedica iznimno visokog broja slučajeva u 2024. U usporedbi s 2023. godinom, bio je otprilike upola manji. Dok su slučajevi pali za oko 90 posto ili više u zemljama poput Rumunjske, Kazahstana i Azerbajdžana, porasli su u Francuskoj i Nizozemskoj, iako su i dalje na niskoj razini.

WHO, zajedno s UN-ovom agencijom za djecu UNICEF-om, upozorava da i dalje postoje rizici većih epidemija.

Cilj je stopa cijepljenja od 95 posto posvuda. U suprotnom će se taj virus visoke zaraznosti nastaviti širiti. Prema podacima WHO-a, jedna zaražena osoba u prosjeku može zaraziti do 18 necijepljenih osoba.

