Veterinarska komora upozorava: Svinjska kuga i dalje prijeti, virus nije nestao

U razdobljima kada se bilježi stagnacija ili manji broj novih slučajeva može se steći lažan osjećaj sigurnosti, odnosno dojam da virusa više nema. Međutim, smanjen broj potvrđenih slučajeva afričke svinjske kuge ne znači da je virus nestao . ASK može biti prisutan u okolišu i populaciji divljih svinja te se ponovno aktivirati čim dođe do popuštanja biosigurnosnih mjera, upozorava Hrvatska veterinarska komora.

Zbog toga su, kako se navodi, i dalje na snazi sve propisane biosigurnosne mjere, kontrola prometa životinja te kontinuirano praćenje epidemiološke situacije, a njihovo dosljedno provođenje ključno je upravo u razdobljima prividne stagnacije bolesti.

Hrvatska veterinarska komora naglašava da veterinarska struka kontinuirano provodi preglede svinja i surađuje s nadležnim institucijama, te poziva uzgajivače svinja na strogo pridržavanje svih propisanih mjera i pravodobnu prijavu svake sumnje na bolest. Apelira na odgovorno te stručno utemeljeno informiranje javnosti od svih koji sudjeluju u javnoj komunikaciji, kako bi se spriječilo širenje dezinformacija i nepotrebno uznemiravanje uzgajivača svinja, ali i opće javnosti.

U ponedjeljak 19. siječnja potvrđen je jedan slučaj afričke svinjske kuge (ASK) na objektu s domaćim svinjama u prigradskom osječkom naselju Nemetinu, što je prvo izbijanje afričke svinjske kuge u domaćih svinja u 2026. godini, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Prije toga, afrička svinjska kuga zadnji put je u Hrvatskoj zabilježena 20. listopada prošle godine u naselju Lugu u Općini Bilje.

Objekt u kojemu je novi slučaj potvrđen nalazi se na području zone ograničenja III gdje se već provode dodatne mjere zbog ASK-a. Radi se o manjem objektu na kojem je 19. siječnja provedeno uklanjanje 21 životinje i dezinfekcija. Odredit će se zona zaštite i zona nadziranja unutar zone III.

ASK je virusna zarazna bolest domaćih i divljih svinja koja se manifestira u obliku hemoragijske groznice. Bolest nije opasna za ljude i druge životinje, već isključivo za domaće i divlje svinje. Divlje svinje su glavni izvor zaraze za domaće svinje, a virus je izrazito otporan na vanjske uvjete i ostaje dugotrajno prisutan u okolišu na zaraženom području.