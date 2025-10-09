spremni podržati

Oglasio se Putin: Nadam se da će Trumpov plan biti proveden

Bi. S. / Hina

09.10.2025 u 18:26

Ruski predsjednik Vladimir Putin
Ruski predsjednik Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: RAMIL SITDIKOV / POOL
Rusija se nada da će plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi biti uspješno proveden, i spremna je podržati napore za okončanje krvoprolića, izjavio je u četvrtak predsjednik Vladimir Putin

'Iskreno se nadamo da će se ove inicijative američkog predsjednika zaista ostvariti u praksi', rekao je Putin na samitu u Tadžikistanu.

Dogovoren je prekid vatre i oslobađanje talaca u okviru prve faze plana predsjednika SAD-a Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi.

Egipatska državna televizija Kahera izvijestila je da je primirje službeno stupilo na snagu oko podneva po lokalnom vremenu u toj regiji, nakon što su ga neprijateljske strane potpisale u egipatskom ljetovalištu Šarm el-Šeiku.

Prema prvoj fazi sporazuma prestat će borbe, Izrael će se djelomično povući iz Gaze, a Hamas će osloboditi taoce koje je zarobio u napadu koji je izazvao rat, u zamjenu za zatvorenike koje drži Izrael.

