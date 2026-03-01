Oglasila se Kaja Kallas: 'Pozivamo na maksimalnu suzdržanost'

Europska unija pozvala je u nedjelju navečer na 'maksimalnu suzdržanost' i puno poštovanje međunarodnog prava u iranskom sukobu, rekla je šefica vanjske politike Europske unije, Kaja Kallas
'Pozivamo na maksimalnu suzdržanost, zaštitu civila i puno poštovanje međunarodnog prava, uključujući i principe Povelje Ujedinjenih naroda i međunarodnog humanitarnog zakona', navodi se u priopćenju Kaje Kallas uime svih članica EU-a.
Priopćenje je obavljeno nakon hitne videokonferencije EU ministara vanjskih poslova u nedjelju, koja je sazvana nakon što su Sjedinjene Države i Izrael izvele vojne napade na Iran, a Teheran je odgovorio odmazdom na Izrael, američke snage i zemlje Perzijskog zaljeva.
'Napadi Irana i kršenje suvereniteta niza zemalja u regiji neoprostivi su. Iran se mora suzdržati od neselektivnih vojnih napada', navodi se u EU priopćenju.
Odražavajući zabrinutost po pitanju smetnji u protoku nafte i nabavnog lanca, rečeno je da sukob 'ne smije dovesti do eskalacije koja bi zaprijetila Bliskom istoku, Europi i šire, s nepredvidivim posljedicama u gospodarskoj sferi.'
'Smetnje ključnim plovnim putevima, poput Hormuškog tjesnaca, moraju se izbjeći', navodi se.
Priopćenje je bilo kompromis koji odražava raznolika viđenja unutar EU-a, unije koja predstavlja oko 450 milijuna Europljana, po pitanju vojne akcije američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.
Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je u nedjelju da sada nije vrijeme da se drže lekcije partnerima i saveznicima. Španjolski premijer Pedro Sanchez, naprotiv, 'odbacio' je američke i izraelske akcije u subotu, rekavši da 'doprinose nesigurnijem i neprijateljskijem međunarodnom redu.'
Iza kulisa diplomati kažu da Europa ima malo utjecaja na sukob koji se odvija, iako taj sukob može imati veliki utjecaj na kontinent.