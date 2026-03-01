Oglasila se Kaja Kallas: 'Pozivamo na maksimalnu suzdržanost'

'Pozivamo na maksimalnu suzdržanost, zaštitu civila i puno poštovanje međunarodnog prava, uključujući i principe Povelje Ujedinjenih naroda i međunarodnog humanitarnog zakona', navodi se u priopćenju Kaje Kallas uime svih članica EU-a.

Priopćenje je obavljeno nakon hitne videokonferencije EU ministara vanjskih poslova u nedjelju, koja je sazvana nakon što su Sjedinjene Države i Izrael izvele vojne napade na Iran, a Teheran je odgovorio odmazdom na Izrael, američke snage i zemlje Perzijskog zaljeva.

'Napadi Irana i kršenje suvereniteta niza zemalja u regiji neoprostivi su. Iran se mora suzdržati od neselektivnih vojnih napada', navodi se u EU priopćenju.