Grlić Radman: 'Dugotrajni sukob nikome nije u interesu'

' Postoji mogućnost alternative preko Omana cestovnim putem do zračne luke u Muscatu, uz stalnu koordinaciju s konzularnim agentima i zračnim prijevoznicima. Također i preko Saudijske Arabije i Nairobija', objašnjava. Na pitanje o sigurnosti hrvatskih državljana u Iranu i šire u regiji Bliskog istoka, ministar je objasnio u Dnevniku kako je do evakuacije došlo već ranije.

Pojasnio je da se svi naši državljani upućuju na generalni konzulat u Dubaiju, gdje dobivaju sve potrebne informacije i upute o postupanju u kriznim situacijama, uključujući sigurnosne preporuke, kontakte i mogućnosti evakuacije. Ministar je istaknuo da trenutačno letovi prema EU i drugim destinacijama nisu dostupni, no hrvatski građani imaju alternativne rute.

'Ranije smo evakuirali većinu naših državljana iz Irana. Ostala je jedna osoba u konzulatu zbog administrativne i logističke funkcije, ali i neki nogometaši koji su imali naravno svoje ugovore sa matičnim klubom. Bila su dvojica, oni su jučer napustili Iran, a dvojica nešto ranije, kazao je Grlić-Radman. U slučaju potrebe, evakuacija se može organizirati brzo i sigurno, koristeći Cipar kao regionalno čvorište uz stalnu koordinaciju s našim partnerima i zračnim prijevoznicima, pojašnjava. Istaknuo je da je tijekom izvanrednog Vijeća za vanjske poslove EU usvojena snažna zajednička izjava koja osuđuje iranske napade i naglašava potrebu očuvanja regionalne stabilnosti i međunarodne sigurnosti.

Grlić Radman je također razgovarao s ministrima Egipta, Omana, Izraela, Tunisa, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata, te se pritom na Vijeću za vanjske poslove EU-a usvojila zajednička izjava osude iranskog napada iz odmazde.

'Pozvali smo na deeskalaciju i povratak diplomatskim razgovorima. Osudili iranski režim, ali isto tako i pozdravili iranski narod u borbi za slobodu', naveo je. Na pitanje o mogućnostima smirivanja situacije i utjecaju smrti ajatolaha na pregovarački proces, Grlić Radman upozorava na dugotrajne izazove i moguće posljedice.

'Bliski Istok i cijela ova situacija nisu od jučer, pratimo je već desetljećima. Prije svega, mora se zaštititi civilno stanovništvo. Jedan ministar mi je izrazio bojazan od velikog vala izbjeglica - humanitarna katastrofa može nastati ako eskalacija preraste granice regije', kazao je. Apostrofirao je i ekonomske implikacije.

'Postoje i ozbiljne ekonomske implikacije. Ako se zatvori Hormuški tjesnac, koji čini oko 20 posto svjetske proizvodnje LNG-a, to bi moglo izazvati skok cijene nafte do 200 dolara po barelu. Veliki sukob dugotrajne prirode nikome ne bi bio u interesu', zaključio je ministar.