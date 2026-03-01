U svijetu se i prosvjeduje i slavi nakon napada na Iran: 'U šoku sam'

Prosvjedi protiv američko-izraelske kampanje bombardiranja Irana postali su nasilni u Pakistanu i Iraku u nedjelju, dok je u drugim dijelovima svijeta iranska dijaspora izišla na ulice da bi proslavila ubojstvo vrhovnog čelnika ajatolaha Alija Hameneija

Najmanje 23 osobe poginule su u sukobima u Pakistanu, uključujući i 10 osoba u lučkom gradu Karačiju gdje su sigurnosne snage u američkom konzulatu otvorile vatru na prosvjednike, 11 osoba u sjevernom gradu Skardu gdje su gomile zapalile ured UN-a te dvije osobe u Islamabadu. U Iraku, policija je ispalila suzavac i dimne granate kako bi raspršila proiranske prosvjednike koji su se okupili ispred diplomatskog kompleksa Zelene zone u glavnom gradu Bagdadu, gdje je smješteno američko veleposlanstvo. No u Parizu, razdragane gomile tisuća ljudi izišle su slaviti, uz crvene ruže i boce šampanjca.

Pakistan i Irak, susjedi Irana na istoku i zapadu, dom su najvećih šijitskih populacije nakon Irana, te poprišta najvećih nereda nakon američko-izraelskih napada. Prosvjednici u Karačiju uzvikivali su 'Smrt Americi! Smrt Izraelu!' ispred američkog konzulata, a Reuters izvještava da su se ondje iz obližnjih ulica mogli čuti pucnjevi i vidjeti suzavac. Sigurnosne snage konzulata otvorile su vatru na gomilu koja je odbijena nakon što je prešla sigurnosnu granicu, rekao je Šukdev Asardas Hemnani, glasnogovornik lokalne vlade. Prosvjednici su također zapalili vozilo ispred glavnih vrata te se sukobili s policijom, rekao je.

Iranski napad na Beit Šameš kod Jeruzalema Izvor: EPA / Autor: ABIR SULTAN







+3 Iranski napad na Beit Šameš kod Jeruzalema Izvor: EPA / Autor: ABIR SULTAN

'U stalnom smo kontaktu s djelatnicima konzulata. Svi su na sigurnom', dodao je Hemnani. Američko veleposlanstvo u Islamabadu reklo je u objavi na X-u da prati izvješća o prosvjedima te je savjetovalo američkim građanima da se pridržavaju praksi osobne sigurnosti. U Skardu je zapaljena zgrada UN-a. 'Veliki broj prosvjednika okupio se ispred UN-ova ureda i zapalio zgradu', rekao je lokalni vladin glasnogovornik Šabir Mir Reutersu. Vladin i obavještajni dužnosnik otkrili su da je ubijeno 11 osoba. Prosvjednici su također izišli na ulice u drugim dijelovima Pakistana, noseći crne zastave i skandirajući 'Dolje Amerika!' i protuizraelske slogane. U središtu Lahorea, policija je rekla da su se stotine ljudi okupile ispred američkog konzulata. Došlo je do manjih sukoba s policijom, koja je ispalila suzavac. Došlo je do prosvjeda i u zemljama u kojima Iran ima utjecaj. U Kanu, dijelu Nigerije s većim brojem šijita, tisuće ljudi marširale su mirno, mašući iranskim zastavama i slikama Hameneija. No u zapadnim zemljama i drugim područjima s velikom iranskom dijasporom, mnogi su izišli slaviti. U gomili ljudi u Parizu, neki su držali portrete svojih voljenih koji su ubijeni tijekom desetljećima dugačke vjerske vladavine u Iranu. Drugi su mahali zastavama Izraela, SAD-a i Francuske. U Lisabonu, iranska dijaspora okupila se ispred iranskog veleposlanstva. 'Imali smo slavlje prošlu večer, do tri ujutro. Plesali smo, skandirali, pjevali, i to je bilo sjajno', rekao je Maximilien Jazani (57). Iranci 'žele izići na glasanje i izabrati kakvu vladu žele.' U Iranu pomiješani osjećaji, slavlje ali i pozivi na osvetu Slavlja s jedne strane i pozivi na osvetu s druge: nakon smrti ajatolaha Alija Hamneija u američko-izraelskom napadu, Iranci doživljavaju pomiješane osjećaje. Vrhovni vođa, na vlasti od 1989., ubijen je u subotu zajedno s nekoliko visokih vojnih dužnosnika u napadu koji su izvele Sjedinjene Države i Izrael, što je izazvalo odmazdu Teherana po monarhijama Zaljeva.