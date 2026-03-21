DAN NARCISA

Od raka dojke godišnje umre gotovo 700 žena, liječnici pozivaju na preventivne preglede

I.H./Hina

21.03.2026 u 09:13

Građani će u subotu moći saznati obaviti i pregled Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
Javnozdravstvena i humanitarna akcija Dan narcisa obilježava se u subotu, na prvi dan proljeća, diljem Hrvatske s ciljem jačanja svijesti o prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke, zloćudne bolesti od koje u Hrvatskoj godišnje umre gotovo 700 žena

Narcise su simbol proljeća i buđenja života, no već 30 godina i simbol ove javnozdravstvene akcije koja ima i humanitarni karakter jer se prodajom narcisa prikupljaju sredstva za prevenciju, rano otkrivanje bolesti i podršku ženama koje su prošle liječenje raka dojke.

Središnje događanje održava se na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića od 10 do 13 sati, gdje će biti postavljen mobilni mamograf, a unaprijed naručene žene imat će priliku obaviti pregled bez uputnice i plaćanja. Građani će pritom moći razgovarati s liječnicima, dobiti edukativne materijale te simbolično preuzeti narcise kao znak podrške oboljelima i podsjetnik na važnost redovitih pregleda.

Obilježavanje jubilarnog 30. Dana narcisa organizira Hrvatska liga protiv raka uz podršku Grada Zagreba, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, a slične aktivnosti održavaju se i u drugim hrvatskim gradovima.

Prema najnovijim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, rak dojke najčešći je oblik raka u žena u Hrvatskoj, s 3293 nova slučaja u 2023. godini, dok je u 2024. od te bolesti umrlo 697 žena. Najčešće se javlja nakon 50. godine života, no bilježi se i kod mlađih žena, a u manjem broju slučajeva pogađa i muškarce.

Stručnjaci naglašavaju da se redovitim pregledima, uključujući samopregled, mamografiju i ultrazvuk, rak dojke može otkriti u ranoj fazi, kada su šanse za izlječenje veće od 90 posto, zbog čega je odaziv na preventivne programe ključan za smanjenje smrtnosti.

U Hrvatskoj se već više od dva desetljeća provodi Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, kojim se žene u dobi od 49 do 70 godina svake dvije godine pozivaju na besplatnu mamografiju, s ciljem smanjenja smrtnosti i povećanja udjela rano otkrivenih tumora.

Organizatori pozivaju građane da se uključe u akciju i podrže podizanje svijesti o jednoj od najčešćih zloćudnih bolesti kod žena, uz poruku da su prevencija i pravodobni pregledi najvažniji koraci u borbi protiv raka dojke.

