Znanstvenici su upravo otkrili kako se mozak brani od Alzheimerove bolesti

Jedan od najvećih misterija Alzheimerove bolesti dugo je bilo pitanje zašto neke moždane stanice propadaju mnogo brže od drugih. Novo istraživanje, objavljeno u prestižnom znanstvenom časopisu Cell, donosi potencijalno objašnjenje

Naime dio neurona ima vlastiti mehanizam koji uklanja štetne proteine prije nego što mogu uzrokovati ozbiljna oštećenja, objavio je ScienceDaily. Alzheimerova bolest povezana je s nakupljanjem proteina tau u mozgu. Kada se taj protein počne taložiti u neuronima, može poremetiti njihov rad i dovesti do postupnog odumiranja moždanih stanica. Upravo taj proces smatra se jednim od ključnih uzroka propadanja pamćenja i kognitivnih funkcija kod pacijenata s demencijom. Istraživači sa sveučilišta UCLA i UCSF sada su identificirali molekularni sustav koji u određenim neuronima može spriječiti takvo nakupljanje. U središtu tog mehanizma nalazi se proteinski kompleks poznat kao CRL5SOCS4, a on funkcionira poput staničnog sustava za uklanjanje otpada. Njegova je zadaća označiti tau protein kemijskim signalom koji ga šalje u proteasom, stanični sustav zadužen za razgradnju i recikliranje proteina. Na taj način stanica uklanja potencijalno opasne molekule prije nego što se pretvore u toksične nakupine.

Otkriće nakon opsežne analize gena Znanstvenici su do ovog otkrića došli koristeći opsežnu tehnologiju CRISPR, kojom su istraživali ulogu gotovo svakog gena u ljudskom genomu u regulaciji tau proteina. Eksperimenti su provedeni na neuronima dobivenima iz ljudskih matičnih stanica, što istraživanju daje veću biološku relevantnost za ljudski mozak. Studija je otkrila još jedan važan detalj. Kada stanice dožive snažan stres, primjerice zbog problema s mitohondrijima ili oksidativnog oštećenja, taj sustav čišćenja može oslabjeti. U takvim uvjetima nastaje fragment tau proteina poznat kao NTA-tau, a koji je već ranije pronađen u krvi i cerebrospinalnoj tekućini pacijenata s Alzheimerovom bolešću. To bi moglo pomoći objasniti zašto se bolest ubrzava u uvjetima staničnog stresa, čestog u starijem mozgu. Kada sustav za razgradnju proteina prestane učinkovito raditi, toksični proteini počinju se nakupljati i postupno oštećivati neurone.