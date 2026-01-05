Obavještajci: Kremlj priprema veliku provokaciju za pravoslavni Božić!

Ukrajinska Vanjska obavještajna služba Ukrajine upozorila je da Kremlj priprema teren za novu eskalaciju sukoba

Obavještajci tvrde da bi se to moglo dogoditi 7. siječnja ili neposredno prije tog datuma. Cilj bi, prema procjenama Kijeva, bio potkopavanje mirovnih pregovora koje uz posredovanje SAD-a vode Ukrajina i Rusija, objavila je Ukrainska Pravda. U priopćenju objavljenom na Telegramu, ukrajinska obavještajna služba navodi da Moskva već priprema teren za novu eskalaciju, oslanjajući se na, kako tvrde, izmišljene incidente i dezinformacije. „Nakon takozvanog ‘napada na Putinovu rezidenciju’, vidimo da Kremlj širi nove izmišljene informacije kako bi rusku i međunarodnu javnost pripremio za daljnju eskalaciju. S velikim stupnjem vjerojatnosti predviđamo prijelaz s manipulativnog utjecaja na oružanu provokaciju ruskih tajnih službi sa značajnim ljudskim žrtvama“, stoji u priopćenju.

Ruske snage koriste civilne avione Cessna opremljene mitraljezima za obranu od ukrajinskih dronova. Izvor: EPA / Autor: Neven Bucevic

Mogući napad tijekom pravoslavnog Božića Prema procjenama ukrajinske obavještajne zajednice, provokacija bi se mogla dogoditi uoči ili tijekom obilježavanja Božića prema julijanskom kalendaru, koji se u Rusiji i dijelu pravoslavnog svijeta slavi 7. siječnja. Kao moguće mjesto napada spominje se bogomolja ili drugo mjesto s velikim simboličkim značenjem, bilo na teritoriju Rusije ili na privremeno okupiranim dijelovima Ukrajine. Kako bi se, prema tvrdnjama Kijeva, stvorio privid ukrajinske odgovornosti, planira se korištenje ostataka jurišnih bespilotnih letjelica zapadne proizvodnje. Ti bi dijelovi, navodi se, bili dopremljeni s prve crte bojišnice i podmetnuti na mjesto provokacije. Ukrajinska Vanjska obavještajna služba pozvala je međunarodne i domaće medije da s posebnim oprezom pristupaju materijalima koje objavljuje Kremlj, da ih temeljito provjeravaju te da se suzdrže od prenošenja ruskih dezinformacija.