Obavještajci: Kremlj priprema veliku provokaciju za pravoslavni Božić!

Ukrajinska Vanjska obavještajna služba Ukrajine upozorila je da Kremlj priprema teren za novu eskalaciju sukoba
Obavještajci tvrde da bi se to moglo dogoditi 7. siječnja ili neposredno prije tog datuma. Cilj bi, prema procjenama Kijeva, bio potkopavanje mirovnih pregovora koje uz posredovanje SAD-a vode Ukrajina i Rusija, objavila je Ukrainska Pravda.
U priopćenju objavljenom na Telegramu, ukrajinska obavještajna služba navodi da Moskva već priprema teren za novu eskalaciju, oslanjajući se na, kako tvrde, izmišljene incidente i dezinformacije.
„Nakon takozvanog ‘napada na Putinovu rezidenciju’, vidimo da Kremlj širi nove izmišljene informacije kako bi rusku i međunarodnu javnost pripremio za daljnju eskalaciju. S velikim stupnjem vjerojatnosti predviđamo prijelaz s manipulativnog utjecaja na oružanu provokaciju ruskih tajnih službi sa značajnim ljudskim žrtvama“, stoji u priopćenju.
Mogući napad tijekom pravoslavnog Božića
Prema procjenama ukrajinske obavještajne zajednice, provokacija bi se mogla dogoditi uoči ili tijekom obilježavanja Božića prema julijanskom kalendaru, koji se u Rusiji i dijelu pravoslavnog svijeta slavi 7. siječnja. Kao moguće mjesto napada spominje se bogomolja ili drugo mjesto s velikim simboličkim značenjem, bilo na teritoriju Rusije ili na privremeno okupiranim dijelovima Ukrajine.
Kako bi se, prema tvrdnjama Kijeva, stvorio privid ukrajinske odgovornosti, planira se korištenje ostataka jurišnih bespilotnih letjelica zapadne proizvodnje. Ti bi dijelovi, navodi se, bili dopremljeni s prve crte bojišnice i podmetnuti na mjesto provokacije.
Ukrajinska Vanjska obavještajna služba pozvala je međunarodne i domaće medije da s posebnim oprezom pristupaju materijalima koje objavljuje Kremlj, da ih temeljito provjeravaju te da se suzdrže od prenošenja ruskih dezinformacija.
Kremlj optužio Ukrajince da su napali Putinovu rezidenciju
Upozorenje Kijeva dolazi nakon tvrdnji ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Lavrov, koji je izjavio da je Ukrajina u noći s 28. na 29. prosinca navodno napala rezidenciju ruskog predsjednika. Lavrov je pritom ustvrdio da bi taj događaj mogao dovesti do preispitivanja ruske pregovaračke pozicije. Putin je, prema ruskim navodima, o navodnom napadu obavijestio i američkog predsjednika Donald Trump.
Ukrajina je te optužbe službeno i kategorički demantirala. Dva dana kasnije rusko Ministarstvo obrane objavilo je kartu za koju tvrdi da prikazuje putanju leta ukrajinskih dronova, no ukrajinska Vanjska obavještajna služba ubrzo je iznijela niz argumenata koji, prema njihovim riječima, upućuju na to da je cijela priča o napadu na Putinovu rezidenciju izmišljena.
Dodatnu težinu ukrajinskim tvrdnjama dalo je i američko sigurnosno izvješće. Američka Nacionalna sigurnosna agencija zaključila je da Ukrajina nije pokušala napasti rezidenciju ruskog čelnika, čime su odbačene tvrdnje Moskve o navodnom pokušaju atentata.