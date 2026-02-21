Putin ide korak dalje: Prijeti li Rusiji gašenje interneta?

Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se Federalnoj službi sigurnosti (FSB) daje ovlast da isključi internet unutar zemlje, javlja Radio Slobodna Europa

Potpisan 20. veljače, taj je zakon posljednji u nizu propisa koji pooštravaju mogućnosti vlasti da ograniče vijesti i informacije unutar Rusije. Nova mjera, koju su zastupnici usvojili ranije ovog tjedna, daje FSB-u ovlast da zahtijeva od pružatelja internetskih usluga, mobilnih ili fiksnih, da isključe ili ograniče pristup u slučajevima „utvrđenim regulatornim pravnim aktima predsjednika Ruske Federacije“.

Taj potez omogućuje Putinu da osobno odluči kada internetsku komunikaciju u zemlji ili u određenoj regiji treba isključiti, bez obveze da navede razlog. Također se uklanja svaka odgovornost pružatelja usluga za postupanje po takvom nalogu. „Samo predsjednik može uvesti ograničenja“, citiran je odvjetnik i dugogodišnji internetski aktivist Sarkis Darbinjan. Predsjednički ukazi su, kako je naveo, jednostavniji od vladinih uredbi. Ruske vlasti posljednjih mjeseci pokušavaju pronaći načine da spriječe ukrajinske dronove da ulaze u ruski zračni prostor. U mnogim slučajevima dronovi koriste ruske podatkovne signale za let prema ciljevima, ponekad na velikim udaljenostima. Vlasti su pojačale i pritisak na popularne internetske alate, osobito na aplikacije za razmjenu poruka poput WhatsAppa i Telegrama.

Godišnja press konferencija Vladimira Putina Izvor: Profimedia / Autor: Vladimir Smirnov / TASS / Profimedia







+11 Godišnja press konferencija Vladimira Putina Izvor: Profimedia / Autor: Vladimir Smirnov / TASS / Profimedia