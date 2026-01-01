Oglasila se CIA: Ukrajina nije ciljala Putinovu rezidenciju

Američka Središnja obavještajna agencija (CIA) zaključila je da Ukrajina nije ciljala ruskog predsjednika Vladimira Putina niti jednu od njegovih rezidencija u nedavnom napadu dronovima, izvijestili su američki mediji.

Više medija, uključujući Wall Street Journal, kao i televizijske kuće PBS i CNN, citirali su neimenovane američke vladine dužnosnike u svojim izvješćima u srijedu navečer, čime su proturječili ozbiljnim optužbama koje je Moskva iznijela početkom tjedna. U početku je i američki predsjednik Donald Trump kritizirao Ukrajinu zbog navodnog napada nakon razgovora s Putinom.

Kijev je žestoko negirao napad na Putinovu rezidenciju i ustvrdio da je to bio ruski izgovor za nastavak rata protiv Ukrajine unatoč tekućim mirovnim pregovorima i kako bi se ponovno raketirale vladine zgrade u Kijevu. Rusija je u srijedu prvi put objavila moguće dokaze napada, uključujući ostatke navodno ukrajinskog drona. Mnogi stručnjaci sumnjaju da se napad dogodio onako kako ga je Rusija opisala. Pozivajući se na američke dužnosnike, Wall Street Journal je izvijestio da je kontroverzni napad ukrajinskog drona bio usmjeren na vojni cilj koji se nalazi u istoj regiji kao i jedna od Putinovih rezidencija, ali ne u blizini imanja. To potvrđuje i analiza CIA-e, navodi se u izvješću.

Putinova rezidencija Valdaj Izvor: Profimedia / Autor: Not supplied / WillWest News / Profimedia







+4 Putinova rezidencija Valdaj Izvor: Profimedia / Autor: Not supplied / WillWest News / Profimedia