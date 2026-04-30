Vrijeme se smiruje - ali ne posvuda: Puhat će orkanska bura, a evo gdje još prijeti mraz

Iako će jutro na mnogim područjima još biti oblačno i ponegdje kišno, tijekom dana očekuje se sve više sunca. Na kopnu će prevladavati umjeren sjeveroistočnjak, dok će na Jadranu bura povremeno biti vrlo jaka, s olujnim, na sjeveru i orkanskim udarima, javlja HRT.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu kiša će prestati već prije jutra, pa će dan proteći uglavnom sunčano. Ipak, osjetit će se svježina; jutarnje temperature bit će oko 5 °C, a dnevne tek do 15 °C, uz povremeno pojačan sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Slično se očekuje i u središnjoj Hrvatskoj. Noćno razvedravanje otvorit će put pretežno sunčanom četvrtku, iako će temperature ostati ispod prosjeka za kraj travnja. Vjetar će tijekom dana biti umjeren, mjestimice i jak, ali će prema večeri slabjeti.

Bura dominira obalom i gorjem

U gorskim krajevima i na sjevernom Jadranu puhat će jak vjetar. Sjeveroistočnjak će u unutrašnjosti gorja biti umjeren, dok će uz obalu puhati jaka bura s olujnim, prijepodne ponegdje i orkanskim udarima. Sunčano vrijeme nakratko će ujutro kvariti oblaci, osobito u južnijim predjelima, gdje je u Lici moguća i kiša.