Vrijeme se smiruje - ali ne posvuda: Puhat će orkanska bura, a evo gdje još prijeti mraz

M.Č.

30.04.2026 u 06:47

Bura u Ražancu
Bura u Ražancu Izvor: Cropix / Autor: Jure Miskovic
Današnji dan donosi osjetno svježije vrijeme, ali i postupno smirivanje vremenskih nestabilnosti

Iako će jutro na mnogim područjima još biti oblačno i ponegdje kišno, tijekom dana očekuje se sve više sunca. Na kopnu će prevladavati umjeren sjeveroistočnjak, dok će na Jadranu bura povremeno biti vrlo jaka, s olujnim, na sjeveru i orkanskim udarima, javlja HRT.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu kiša će prestati već prije jutra, pa će dan proteći uglavnom sunčano. Ipak, osjetit će se svježina; jutarnje temperature bit će oko 5 °C, a dnevne tek do 15 °C, uz povremeno pojačan sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Slično se očekuje i u središnjoj Hrvatskoj. Noćno razvedravanje otvorit će put pretežno sunčanom četvrtku, iako će temperature ostati ispod prosjeka za kraj travnja. Vjetar će tijekom dana biti umjeren, mjestimice i jak, ali će prema večeri slabjeti.

Bura dominira obalom i gorjem

U gorskim krajevima i na sjevernom Jadranu puhat će jak vjetar. Sjeveroistočnjak će u unutrašnjosti gorja biti umjeren, dok će uz obalu puhati jaka bura s olujnim, prijepodne ponegdje i orkanskim udarima. Sunčano vrijeme nakratko će ujutro kvariti oblaci, osobito u južnijim predjelima, gdje je u Lici moguća i kiša.

Ražanac: Jaka bura u Velebitskom kanalu Izvor: Pixsell / Autor: Sime Zelic/PIXSELL

Temperature će se pritom znatno razlikovati. U Gorskom kotaru oko 1 °C ujutro, u Lici malo više, a uz more između 8 i 13 °C. Dnevne vrijednosti kretat će se od svježih 8 °C u gorju do ugodnijih 21 °C na otocima.

I u Dalmaciji će jutro biti promjenjivo, uz povremenu kišu do sredine dana. Nakon toga slijedi razvedravanje i sunčanije poslijepodne. Bura će i ovdje biti umjerena do jaka, s olujnim udarima. Temperature će se kretati oko 13 °C ujutro, u unutrašnjosti oko 7 °C, dok će najviše dnevne biti između 16 i 21 °C.

Na krajnjem jugu zemlje prijepodne više oblaka i mjestimična kiša, a zatim postupno razvedravanje. More će zbog bure biti umjereno valovito do valovito.

Vikend donosi stabilnije i toplije vrijeme

Kako se približava produljeni vikend, vrijeme će postajati sve ugodnije. U unutrašnjosti će prevladavati sunce, uz tek prolazno više oblaka u petak, na Praznik rada. Vjetar će i dalje povremeno puhati, ali slabije nego u četvrtak. Dnevne temperature postupno će rasti, no jutra će ostati svježa. Posebno u petak, kada se lokalno očekuje i mraz.

Na Jadranu će također prevladavati sunčano i toplije vrijeme. Bura će postupno slabjeti, iako još u subotu ujutro može biti jaka. Tijekom dana okretat će na sjeverozapadnjak, a u nedjelju će sredinom dana zapuhati maestral. Krajem nedjelje sa zapada stiže porast naoblake.

preporučujemo

ništa od dogovora

Trump odbio ponudu Teherana: Guše se kao prežderana svinja i bit će im još gore
wright u hrvatskoj

Američki ministar: Iranci već sad imaju projektile koji mogu pogoditi Dubrovnik
konstruktivan razgovor

Magyar nakon razgovora s Von der Leyen: Europski novac uskoro stiže u Mađarsku!

