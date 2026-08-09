FOTO Žena koja je u Slavoniji ubila 35 godina starijeg partnera odvedena u pritvor

Prema informacijama Policijske uprave brodsko-posavske, ubojstvu je prethodila svađa između partnera. Osumnjičena je bila pod utjecajem alkohola, a izmjereno joj je 2,03 promila.

‘Nakon verbalnog sukoba, osumnjičena 36-godišnjakinja je hladnim oružjem (nož) zadala jednu ubodnu ranu svom 71-godišnjem partneru, koji je od zadobivene ozljede preminuo na mjestu događaja’, izvijestila je policija.