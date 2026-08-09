FOTO Žena koja je u Slavoniji ubila 35 godina starijeg partnera odvedena u pritvor

U kući na području Jelasa kod Slavonskog Broda u petak navečer ubijen je 71-godišnji muškarac, a policija je zbog sumnje u teško ubojstvo uhitila njegovu 36-godišnju partnericu. Policija je 36-godišnjakinju uhitila odmah nakon događaja, a danas su je policajci predali pritvorskom nadzorniku
Prema informacijama Policijske uprave brodsko-posavske, ubojstvu je prethodila svađa između partnera. Osumnjičena je bila pod utjecajem alkohola, a izmjereno joj je 2,03 promila.
‘Nakon verbalnog sukoba, osumnjičena 36-godišnjakinja je hladnim oružjem (nož) zadala jednu ubodnu ranu svom 71-godišnjem partneru, koji je od zadobivene ozljede preminuo na mjestu događaja’, izvijestila je policija.
Policija je 36-godišnjakinju uhitila odmah nakon događaja. Uz kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje da je počinila kazneno djelo teškog ubojstva, predana je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske.
Tijekom prijepodneva privedena je na ispitivanje u Županijsko državno odvjetništvo.