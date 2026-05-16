Nevrijeme uništilo simbol Zagreba star 600 godina: Dedek dragi, zbogom!

'Dedek dragi, zbogom!', napisali su na Facebooku i simbolično se oprostili od šest stoljeća starog hrasta lužnjaka koji se za vrijeme jučerašnjeg nevremena srušio u parku Maksimir. Dedek je svoj život u Zagrebu započeo u vrijeme kada je kral j Matijaš Korvin , zbog opasnosti od najezde Osmanlija, dao utvrditi Kaptol . Veličanstveni hrast postao je svjedok zagrebačke povijesti – kuga, ratova, požara i urbanog razvoja . Prkosio je vremenu. Preživio je dva udara groma, no njihovi su ožiljci ostali upisani u njegovoj kori i deblu. Dedek je bio jedino stablo u parku Maksimir koje je dobilo vlastito ime. Generacijama posjetitelja predstavljao je više od stabla – bio je živući spomenik, simbol trajnosti, otpornosti i snažne povezanosti ljudi s prirodnom baštinom svojega grada', naveli su.

No to možda neće biti kraj 'Dedeku' jer u ustanovi su aktivno radili na očuvanju Dedekova genetskog materijala.

'Svjesni činjenice da životni vijek čak ni najotpornijih stabala nije neograničen, Ustanova od 2014. godine, u suradnji s Gradom Zagrebom i Hrvatskim šumarskim institutom iz Jastrebarskog, sustavno radi na očuvanju Dedekova genetskog materijala. Stručnjaci Zavoda za genetiku Instituta prikupili su s Dedeka oko 500 plemki i obilan urod žira – više od 5.000 grama, odnosno više od 1.600 sjemenki. Kalemljenjem plemki na unaprijed pripremljene podloge proizvedene su sadnice koje su Dedekovi genetski istovjetni potomci.

Zahvaljujući tome Dedekovo će nasljeđe nastaviti živjeti. U parku Maksimir zasadit ćemo njegove klonove te očuvati sjećanje na stablo koje je na najljepši način predstavljalo snagu prirode. Kada će to biti, obavijestit ćemo vas putem društvenih mreža', naveli su.