Palo stablo na popularnoj jadranskoj plaži: Ima ozlijeđenih

Kako su priopćili iz tvrtke Eko-Murvica, njihove su službe izašle na teren te će u suradnji s nadležnim službama utvrditi okolnosti koje su dovele do pada stabla.

U padu stabla ozlijeđene su dvije odrasle osobe i dvoje djece . Izvan su životne opasnosti te su prevezeni u KBC Rijeka. Prema informacijama koje je objavio Crikva.hr , još je nekoliko osoba s lakšim ozljedama zbrinuto na mjestu događaja. Ozlijeđenima su u pomoć priskočili drugi kupači koji su se zatekli na plaži.

Prema informacijama nadležnih službi, riječ je o stablu alepskom boru, koje je puknulo u razini s tlom i palo. To je vrsta stabla koja prirodno razvija relativno plitak korijenov sustav, a na njihovu stabilnost mogu utjecati kako dugotrajna suša, tako i sam teren na kojem raste.

'Važno je naglasiti da određena oštećenja korijena i rizik od izvaljivanja stabla nije uvijek moguće utvrditi redovitim vizualnim pregledom, osobito kada nema vidljivih vanjskih znakova koji bi upućivali na problem. Za detaljniju procjenu unutarnjeg stanja stabala postoje specijalizirane metode i instrumenti, poput rezistografa, iako ni takva ispitivanja ne mogu u svim okolnostima dati apsolutnu sigurnost procjena', ističu iz Eko-Murvice.

Naglašavaju kako će provesti dodatni pregled stabala na plaži Balustrada i drugim frekventnim javnim površinama kako bi se utvrdilo postoji li još opasnih stabala.