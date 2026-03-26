Nove optužbe na Orbanov račun: Masovno zastrašivanje birača

Vlada Viktora Orbana u Mađarskoj optužena je za masovno zastrašivanje birača u filmu objavljenom u četvrtak, uoči parlamentarnih izbora 12. travnja na kojima vladajuća stranka zaostaje u anketama javnog mnijenja
Dokumentarni film Cijena glasa, koji je prikazan u četvrtak navečer u kinu u Budimpešti i na YouTubeu, predstavlja rezultate šestomjesečne istrage neovisnih filmaša i novinara, prenosi BBC.
U filmu birači, gradonačelnici, bivši izborni dužnosnici i policajac tvrde da se nude velike svote novca, pa čak i ilegalne droge, kako bi se izvršio pritisak na ljude da glasaju za Orbanovu stranku Fidesz.
Film tvrdi da su te aktivnosti usmjerene na pedeset tri od 106 pojedinačnih izbornih jedinica u Mađarskoj i obuhvaćaju do 600.000 birača, što je potencijalno 10 posto očekivane izlaznosti od šest milijuna birača.
Nakon 16 godina vladavine Fidesza pod Orbanom, najnovije ankete pokazuju da ta stranka zaostaje za oporbenom strankom desnog centra Tisza, čelnika Petera Magyara, barem za tu razliku.
Sve uključene izborne jedinice su ruralne ili male gradske zajednice, u kojima od 2010. dominira Fidesz.
Film prikazuje ruralnu Mađarsku sastavljenu od siromašnih sela, u kojima živi posebno velika romska manjina.
Prema tvrdnjama iz filma, lokalni gradonačelnici čvrsto drže pod kontrolom svakodnevni život, osiguravajući posao, ogrjev, prijevoz do biračkih mjesta, a u jednom slučaju čak i pristup lijekovima, u zamjenu za "ispravan" glas na dan izbora.
BBC navodi da se obratio pojedinim ministrima u vladi, vladinim uredima za komunikacije, ministarstvu unutarnjih poslova i policiji radi reakcije. Jedini odgovor do sada bio je od ministra za javnu upravu i regionalni razvoj Tibora Navracsicsa, koji se smatra umjerenjakom.
'Ako postoji bilo kakva nepravilnost, neka ministarstvo unutarnjih poslova radi svoj posao"' odgovorio je Navracsics. Odbio je komentirati konkretne navode u filmu.
U siječnju se Viktor Orban obratio velikom skupu lokalnih gradonačelnika i seoskih i gradskih vijećnika u Budimpešti: 'Gradonačelnici, dame i gospodo, situacija je sljedeća: ove izbore morate pobijediti vi.'
'Izbori 2026. bit će odlučeni time hoćete li se uključiti. Ako se uključite, mi ćemo pobijediti; ako se vi ne uključite, nećemo', prenosi BBC.