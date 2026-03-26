Nove optužbe na Orbanov račun: Masovno zastrašivanje birača

Dokumentarni film Cijena glasa, koji je prikazan u četvrtak navečer u kinu u Budimpešti i na YouTubeu, predstavlja rezultate šestomjesečne istrage neovisnih filmaša i novinara, prenosi BBC.

U filmu birači, gradonačelnici, bivši izborni dužnosnici i policajac tvrde da se nude velike svote novca, pa čak i ilegalne droge, kako bi se izvršio pritisak na ljude da glasaju za Orbanovu stranku Fidesz.

Film tvrdi da su te aktivnosti usmjerene na pedeset tri od 106 pojedinačnih izbornih jedinica u Mađarskoj i obuhvaćaju do 600.000 birača, što je potencijalno 10 posto očekivane izlaznosti od šest milijuna birača.

Nakon 16 godina vladavine Fidesza pod Orbanom, najnovije ankete pokazuju da ta stranka zaostaje za oporbenom strankom desnog centra Tisza, čelnika Petera Magyara, barem za tu razliku.

Sve uključene izborne jedinice su ruralne ili male gradske zajednice, u kojima od 2010. dominira Fidesz.