nad trećom se provodi istraživanje

Oglasila se policija: Dvije maloljetne osobe kazneno prijavljene za prijetnje terorizmom

Bi. S.

30.04.2026 u 18:37

Dojava o bombama Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
Policijski službenici Službe terorizma Ravnateljstva policije u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Zagrebu te Županijskim državnim odvjetništvom u Splitu proveli su kriminalističko istraživanje nad dvije maloljetne osobe zbog postojanja osnova sumnje da su počinile kazneno djelo Terorizam iz članka 97. stavka 2. u vezi sa stavkom 1. Kaznenog zakona

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da su osumnjičene maloljetne osobe, s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva, 23., 24., 28. i 29. travnja 2026. putem elektroničkih uređaja slali prijeteće poruke elektroničke pošte tvrdeći da su u više obrazovnih ustanova i medijskih kuća postavljene eksplozivne naprave, uz prijetnje njihovim aktiviranjem i izazivanjem smrti većeg broja osoba, osobito djece na području više gradova u Hrvatskoj.

Gimnazija u Dubrovniku dobila je dojavu o bombi
Gimnazija u Dubrovniku dobila je dojavu o bombi Izvor: Cropix / Autor: Božo Radić

Takve poruke dovele su do evakuacije većeg broja školskih objekata, provođenja protueksplozijskih pregleda od strane policije te uznemiravanja velikog broja učenika, zaposlenika škola i šire javnosti, čime su ostvarili obilježje navedenog kaznenog djela. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičene maloljetne osobe su predane pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je podnesena nadležnim županijskim odvjetništvima. Kriminalističko istraživanje se nastavlja.

U odnosu na treću osumnjičenu punoljetnu osobu, kriminalističko istraživanje traje te se provodi u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, zaključili su iz policije.

