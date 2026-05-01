Određen pritvor trećem osumnjičenom za terorizam zbog dojava o bombama

Pločaninu (19) je određen istražni zatvor zbog opasnosti da bi mogao ponoviti kazneno djelo. Kako se doznaje, sucu je priznao kaznena djela za koja ga se sumnjiči. A sumnja se da je od 24. do 29. travnja u Pločama, radi teškog i stvarnog izazivanja bojazni i masovne panike građana, putem mobitela pristupio jednom internetskom servisu na kojem je putem korisničkog računa otvorenog na ime druge osobe uputio više e-mail poruka na veći broj adresa elektroničke pošte institucija i tijela u Hrvatskoj.

Za prijetnje terorizmom zbog prijetećih elektronskih poruka o postavljenim eksplozivnim napravama u brojnim javnim institucijama, školama i vrtićima, čime je izazvan strah kod velikog broja ljudi, prijavljene su i dvije maloljetne osobe.

15-godišnjak pušten na slobodu uz mjere opreza

Kako se doznaje od glasnogovornika Županijskog suda u Splitu Nenada Cambija, jučer uhićeni petnaestogodišnjak iz Splita je nakon ispitivanja pušten na slobodu uz privremenu mjeru stavljanja pod nadzor Zavoda za socijalni rad i mjeru opreza zabrane pristupa internetu.

Dvije godine starijem maloljetniku je, pak, sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici odredio jučer jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.