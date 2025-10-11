Nobilo: Zubak i Ukrajinci su probleme riješili

'Današnja vijest je zapravo recikliranje stare vijesti od prije najmanje godinu i pol dana. Svi problemi između oca i sina Zubaka i ukrajinskog ministarstva obrane su odavno razriješeni. Obojica ponovno posluju s ministarstvom obrane, upravo je u tijeku veliki posao. U tom nesporazumu se očito radilo o građansko-pravnom odnosu", rekao je Nobilo za Dnevnik Nove TV.

Podsjetimo, ukrajinsko Ministarstvo unutarnjih poslova je na službenoj web stranici u rubrici traženih osoba, navelo Matiasa Zubaka kao osobu koja se skriva od istražnih institucija te zemlje, u okviru istrage koju provodi Sigurnosna služba Ukrajine.

