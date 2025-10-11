Ukrajina objavila tjeralicu za sinom hrvatskog trgovca oružjem

Ukrajinsko Ministarstvo unutarnjih poslova je na službenoj web stranici u rubrici traženih osoba, navelo Matiasa Zubaka kao osobu koja se skriva od istražnih institucija te zemlje, u okviru istrage koju provodi Sigurnosna služba Ukrajine.

Prema pisanju portala Žurnal.info radi o nabavci oružja koju je Ukrajinsko ministarstvo obrane ugovorilo s bosansko-hercegovačkom tvrtkom Lviv Arsenal, anadovno nije isporučeno. Radi se o isporuci 100 tisuća minobacačkih granata u vrijednosti 37,6 milijuna dolara.