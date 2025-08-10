Netanyahu tvrdi da Hamas odbija položiti oružje: 'Nemamo izbora. Oslobodit ćemo Gazu'

‘Da smo provodili politiku izgladnjivanja, nitko u Gazi ne bi preživio nakon dvije godine rata’, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu u nedjelju. Istaknuo je da se provodi ‘globalna kampanja laži’ protiv Izraela i da mu cilj što prije okončati rat

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u nedjelju je održao konferenciju za medije koju je ocijenio prilikom da se 'probodu laži', istaknuvši da stanovnici Gaze mole da ih se oslobodi od Hamasa. ‘Naš cilj nije okupirati, već osloboditi Gazu. Rat može završiti sutra ako Hamas položi oružje i pusti sve preostale taoce. Gaza će biti demilitarizirana, nakon čega će uslijediti uspostava neizraelske civilne uprave’, rekao je na početku. Tvrdi da Hamas odbija položiti oružje pa 'Izrael nema drugog izbora nego dovršiti posao'.

‘S obzirom na Hamasovo odbijanje da položi oružje, Izrael nema drugog izbora nego dovršiti posao’, poručio je. Izraelski premijer kazao je da su u Gazi preostala dva uporišta koja namjerava uništiti što je pokazao na karti. 'Imamo oko 70 do 75 posto Gaze pod izraelskom kontrolom, vojnom kontrolom', rekao je Netanyahu. 'Prošlog četvrtka, izraelski kabinet, izraelski sigurnosni kabinet, naredio je IDF-u da demontira dva preostala uporišta Hamasa u gradu Gazi i središnjim kampovima, dodao je Netanyahu istaknuvši da je to najbolji način za okončanje rata. 'Suprotno lažnim tvrdnjama, ovo je najbolji način da se rat završi i najbolji način da se završi brzo. To ćemo učiniti tako da najprije omogućimo civilnom stanovništvu da sigurno napusti borbene zone prema određenim sigurnim zonama, gdje će im biti osigurano dovoljno hrane, vode i medicinske skrbi, kao što smo činili i ranije. I opet, suprotno lažnim tvrdnjama, naša politika tijekom cijelog rata bila je spriječiti humanitarnu krizu, dok je Hamasova politika bila stvoriti je', kazao je. U tom smislu, cilj im je - navodno - povećati humanitarnu pomoć iz zraka premda da to nije najvažniji oblik distribucije pomoći (u usporedbi s 'kopnenim rutama'), prenosi Guardian. Uvjeren je da se jedino taoci namjerno izgladnjuju te je demantirao medijske napise o gladnim palestinskim civilima. Takve tvrdnje, tvrdi, proizlaze iz oslanjanja na Hamasove statistike.