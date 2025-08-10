I najbliži europski saveznici kritiziraju Izrael zbog širenja ofenzive, u Tel Avivu kaos na ulicama

Tisuće prosvjednika izašle su u subotu navečer na ulice Tel Aviva tražeći okončanje rata u Gazi i oslobađanje talaca. Izraelska vlada suočava se s oštrim kritikama u zemlji i inozemstvu, uključujući i od nekih svojih najbližih europskih saveznika, zbog najave da će vojska proširiti rat
Izraelski sigurnosni kabinet dogovorio je pokretanje nove vojne ofenzive kako bi preuzeo punu kontrolu nad gradom Gazom. Ciljevi, prema izraelskoj vladi, uključuju razoružanje Hamasa, povratak talaca, demilitarizaciju Pojasa Gaze i "izraelsku sigurnosnu kontrolu u Pojasu Gaze".
Istraživanja javnog mnijenja pokazuju da ogromna većina Izraelaca podržava okončanje rata kako bi se oslobodilo preostalih 50 talaca koje drže militanti u Gazi. Izraelski dužnosnici vjeruju da je oko 20 talaca još uvijek živo. Većina talaca koji su do sada oslobođeni vraćena je zahvaljujući diplomatskim pregovorima. Pregovori o prekidu vatre, koji su mogli dovesti do oslobađanja većeg broja talaca, propali su u srpnju.
U Tel Avivu su česti skupovi na kojima se poziva vlada da postigne prekid vatre i dogovor o taocima s Hamasom.
Subotnjem prosvjedu, prema riječima organizatora, prisustvovalo je više od 100.000 ljudi.
Dogovorena hitna sjednica Vijeća sigurnosti UN-a
Vijeće sigurnosti UN-a sazvalo je za nedjelju hitnu sjednicu kako bi raspravljalo o namjerama Izraela da zauzme i okupira grad Gazu.
Plan, koji je u petak odobrio izraelski sigurnosni kabinet, izazvao je međunarodno negodovanje. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres nazvao ga je "opasnom eskalacijom" u 22-mjesečnom ratu u Pojasu Gaze.
Europske članice Vijeća sigurnosti - Danska, Francuska, Grčka, Ujedinjeno Kraljevstvo i Slovenija - pozvale su na hitan sastanak u New Yorku. Prema neovisnom Security Council Report, sve članice Vijeća sigurnosti osim Sjedinjenih Država podržale su prijedlog.
Tijekom sjednice, koja počinje u 16 sati, države članice razmijenit će mišljenja, a očekuje se da će izvjestitelji UN-a iznijeti moguće posljedice zauzimanja glavnog grada Gaze.
Zemlje koje su protiv ofenzive
Nakon izraelske odluke, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Italija, Novi Zeland i Australija zajednički su odbacile planove za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom.
U izjavi svojih ministarstava vanjskih poslova upozorili su da će ofenziva pogoršati humanitarnu krizu, ugroziti živote talaca i mogla bi rezultirati masovnim raseljavanjem civila. Rekli su da rješenje dviju država ostaje jedini put do trajnog mira između Izraelaca i Palestinaca.
Njemački kancelar Friedrich Merz također je zaustavio izvoz vojne opreme Izraelu koja bi se mogla koristiti u Gazi.