I najbliži europski saveznici kritiziraju Izrael zbog širenja ofenzive, u Tel Avivu kaos na ulicama

Istraživanja javnog mnijenja pokazuju da ogromna većina Izraelaca podržava okončanje rata kako bi se oslobodilo preostalih 50 talaca koje drže militanti u Gazi. Izraelski dužnosnici vjeruju da je oko 20 talaca još uvijek živo. Većina talaca koji su do sada oslobođeni vraćena je zahvaljujući diplomatskim pregovorima. Pregovori o prekidu vatre, koji su mogli dovesti do oslobađanja većeg broja talaca, propali su u srpnju.

Izraelski sigurnosni kabinet dogovorio je pokretanje nove vojne ofenzive kako bi preuzeo punu kontrolu nad gradom Gazom. Ciljevi, prema izraelskoj vladi, uključuju razoružanje Hamasa, povratak talaca, demilitarizaciju Pojasa Gaze i "izraelsku sigurnosnu kontrolu u Pojasu Gaze".

U Tel Avivu su česti skupovi na kojima se poziva vlada da postigne prekid vatre i dogovor o taocima s Hamasom.

Subotnjem prosvjedu, prema riječima organizatora, prisustvovalo je više od 100.000 ljudi.

Dogovorena hitna sjednica Vijeća sigurnosti UN-a

Vijeće sigurnosti UN-a sazvalo je za nedjelju hitnu sjednicu kako bi raspravljalo o namjerama Izraela da zauzme i okupira grad Gazu.

Plan, koji je u petak odobrio izraelski sigurnosni kabinet, izazvao je međunarodno negodovanje. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres nazvao ga je "opasnom eskalacijom" u 22-mjesečnom ratu u Pojasu Gaze.

Europske članice Vijeća sigurnosti - Danska, Francuska, Grčka, Ujedinjeno Kraljevstvo i Slovenija - pozvale su na hitan sastanak u New Yorku. Prema neovisnom Security Council Report, sve članice Vijeća sigurnosti osim Sjedinjenih Država podržale su prijedlog.

Tijekom sjednice, koja počinje u 16 sati, države članice razmijenit će mišljenja, a očekuje se da će izvjestitelji UN-a iznijeti moguće posljedice zauzimanja glavnog grada Gaze.

Zemlje koje su protiv ofenzive

Nakon izraelske odluke, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Italija, Novi Zeland i Australija zajednički su odbacile planove za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom.

U izjavi svojih ministarstava vanjskih poslova upozorili su da će ofenziva pogoršati humanitarnu krizu, ugroziti živote talaca i mogla bi rezultirati masovnim raseljavanjem civila. Rekli su da rješenje dviju država ostaje jedini put do trajnog mira između Izraelaca i Palestinaca.

Njemački kancelar Friedrich Merz također je zaustavio izvoz vojne opreme Izraelu koja bi se mogla koristiti u Gazi.