Možemo: Plenkoviću priznaj Palestinu i dokini dozvole za izvoz oružja u Izrael

U pismu koje su uputili saborskim zastupnicima, Možemo poziva na okupljanje šire međustranačke potpore oko te dvije ključne točke i od premijera traže da se o Odluci o priznanju države Palestine glasa već na početku sljedeće sjednice Sabora 16. rujna, nakon aktualnog prijepodneva.

Zastupnici pišu da su "zgroženi humanitarnom katastrofom bez presedana" i poručuju da je moralna i politička obveza Hrvatske da pokuša zaustaviti daljnja stradanja civila i djece.

''Svjesni humanitarne katastrofe i strahovitih stradanja civila u pojasu Gaze, smatramo da je naša dužnost učiniti sve što je u našoj moći kako bi se ta stradanja zaustavila'', stoji u pismu.