Netanyahu objavio novu snimku: 'Da, Mike, živ sam!'

Huckabee je rekao da ga je američki predsjednik Donald Trump poslao kako bi se uvjerio da je premijer dobro, dodajući da se njih dvojica ‘predobro slažu’.

U videu, u kojem se pojavljuje s američkim veleposlanikom u Izraelu Mikeom Huckabeejem , Netanyahu je na šalu odgovorio: ‘ Da, živ sam ’.

Netanyahu je pritom aludirao na teorije da su snimke koje je objavljivao na društvenim mrežama generirane umjetnom inteligencijom, jer prikazuju ‘previše prstiju’. 'S Trumpom se rukujem s pet prstiju na svakoj ruci', kazao je.

U nastavku je pokazao karticu za koju tvrdi da sadrži popis iranskih dužnosnika koji su meta Izraela, navodeći da je ‘danas izbrisao dva imena’, referirajući se na Alija Larijanija i zapovjednika Basija Gholamrezu Soleimanija.

Netanyahu je također pohvalio američke vojne akcije, poručivši da Izrael stoji ‘rame uz rame’ sa Sjedinjenim Državama te da zajednički djeluju protiv, kako je rekao, prijetnje razvoja nuklearnog oružja.