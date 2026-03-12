Netanyahu prijeti ajatolahu Modžtabi Hameneiju: Ne bi mu dao policu životnog osiguranja

Netanyahu je rekao da Iran "više nije isti" nakon gotovo dva tjedna američko-izraelskog zračnog bombardiranja te nakon što je Revolucionarna garda, zajedno s paravojnim snagama Basidž, pretrpjela ozbiljne udarce.

Hezbolah nije prijetnja kao prije

Zavjetovao se da će nastaviti napadati libanonski Hezbolah nakon što je ta skupina, koju podržava Iran, otvorila vatru na Izrael kako bi osvetila ubojstvo iranskog vrhovnog vođe.

Na pitanje koje bi mjere Izrael mogao poduzeti protiv novog iranskog ajatolaha Modžtabe Hameneija i šefa Hezbolaha Naima Kasema, Netanyahu nije dao precizan odgovor.