Nesvakidašnja scena u Karlovcu: S tegljača ispalo pivo, policija sprječavala da gajbe 'nestanu'

U karlovačkoj četvrti Novi centar na najprometnijem kružnom toku u gradu, koji se nalazi kod gradske tržnice, u srijedu su iz tegljača ispale gajbe Karlovačkog piva s bocama od pola litre, pri čemu su se brojne boce razbile, zbog čega su automobili morali voziti nogostupom.

Neslužbeno se doznaje da je bilo rasuto 80 do stotinu gajbi, nakon čega je prometnica bila puna razbijenog stakla, no iz policije su rekli da nema ozlijeđenih niti prijavljene štete na vozilima.