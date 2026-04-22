nema ozlijeđenih

Nesvakidašnja scena u Karlovcu: S tegljača ispalo pivo, policija sprječavala da gajbe 'nestanu'

M.Či./Hina

22.04.2026 u 17:25

Razasute gajbe piva
Razasute gajbe piva Izvor: KAportal / Autor: Robert FAJT/KAportal
U karlovačkoj četvrti Novi centar na najprometnijem kružnom toku u gradu, koji se nalazi kod gradske tržnice, u srijedu su iz tegljača ispale gajbe Karlovačkog piva s bocama od pola litre, pri čemu su se brojne boce razbile, zbog čega su automobili morali voziti nogostupom.

Neslužbeno se doznaje da je bilo rasuto 80 do stotinu gajbi, nakon čega je prometnica bila puna razbijenog stakla, no iz policije su rekli da nema ozlijeđenih niti prijavljene štete na vozilima.

Dojavu o rasipanju tereta zaprimili su u 15,14 sati, rečeno je u Operativno-komunikacijskom centru Policijske uprave karlovačke koja je najavila očevid.

Jedan prolaznik pokušao je uzeti jednu od ispalih gajbi, no policajac ga je u tome spriječio. Kako piše KAportal, prolaznik im je rekao da je netko prije njega ipak uspio uzeti jednu od njih. 

vezane vijesti

Iran tvrdi: 'Da, zaplijenili smo dva broda! Jedan je povezan s Izraelom'
Horor u Zagrebu: Provalili u kuću u Maksimiru, maloljetnik obranio obitelj
Mađarska: Otvaranje arhiva tajne policije 'zadatak broj jedan'

