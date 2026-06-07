Motociklist poginuo u nesreći na autocesti: Promet prema Zagrebu obustavljen

Prema informacijama policije, nesreća se dogodila danas, 7. lipnja, oko 21.35 sati na petom kilometru autoceste A11 u smjeru Zagreba. U sudaru su sudjelovali osobni automobil i motocikl. Motociklist je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu nesreće.

Policija provodi očevid kojim će se utvrditi okolnosti i uzrok nesreće.