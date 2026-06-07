NOVA TRAGEDIJA

Motociklist poginuo u nesreći na autocesti: Promet prema Zagrebu obustavljen

M.Č.

07.06.2026 u 22:48

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Pixsell / Autor: Kristina Stedul Fabac
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Jedna osoba smrtno je stradala u teškoj prometnoj nesreći koja se večeras dogodila na autocesti A11

Prema informacijama policije, nesreća se dogodila danas, 7. lipnja, oko 21.35 sati na petom kilometru autoceste A11 u smjeru Zagreba. U sudaru su sudjelovali osobni automobil i motocikl. Motociklist je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu nesreće.

Policija provodi očevid kojim će se utvrditi okolnosti i uzrok nesreće.

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Zbog obavljanja očevida promet na autocesti A11 u smjeru Zagreba obustavljen je od čvora Velika Gorica jug, a vozačima se savjetuje korištenje alternativnih pravaca te praćenje uputa nadležnih službi.

Više informacija bit će poznato nakon završetka policijskog očevida.

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