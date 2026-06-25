Nakon razornog potresa EU i UN šalju pomoć Venezueli: 'U potpunosti smo mobilizirani'

'Pratimo situaciju s našim terenskim osobljem i partnerima tamo', rekla je Lahbib. Europska komisija je 'spremna pojačati pomoć', dodala je. Pomoć koju financira Europska unija, a koja se trenutačno provodi u Venezueli, uključuje spasilačke operacije koje provodi Crveni križ, priopćila je glasnogovornica Komisije.

'Izražavamo svu svoju solidarnost i potporu venezuelskom narodu u ovim trenucima neizmjerne tuge', napisao je Costa. 'Europska unija je spremna podržati napore za hitne intervencije u suradnji s našim humanitarnim partnerima i stajati uz Venezuelu u ovim teškim trenucima', dodao je.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa izrazili su ranije u četvrtak sućut u objavama na španjolskom jeziku na društvenoj mreži X. 'Posebno mislim na žrtve i njihove obitelji. Mi smo uz vas', napisala je von der Leyen.

Glavni UN-ov humanitarac pozvao na masivnu mobilizaciju

Šef humanitarne pomoći UN-a u četvrtak je objavio da su Ujedinjeni narodi u potpunosti mobilizirani nakon smrtonosnog dvostrukog potresa koji je pogodio Venezuelu te izjavio da situacija zahtijeva golem kolektivni napor kako bi se pomoglo zemlji.

'U potpunosti smo mobilizirani kako bismo pomogli narodu Venezuele (...). Naredni dani zahtijevat će masivan kolektivni napor kako bismo podržali odgovor koji predvodi vlada, i pomogli pogođenim zajednicama', rekao je Tom Fletcher u izjavi. Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) na terenu 'koordinira hitro raspoređivanje' timova za urbanu potragu i spašavanje. 'Također raspoređujem tim za brzi odgovor kako bih pojačao osoblje OCHA-e u zemlji', dodao je.

'Čak i prije ovih potresa, gotovo 8 milijuna ljudi u Venezueli bilo je u potrebi za humanitarnom pomoći', upozorio je Fletcher, dodajući da ova katastrofa dodatno izlaže narod te južnoameričke zemlje ranjivosti. Prema njegovim riječima, 'kontinuirana međunarodna podrška humanitarnim organizacijama koje djeluju na terenu ključna je i hitna.'

Specijalizirani spasilački timovi koje koordinira UN na putu su kako bi sudjelovali u potrazi za ljudima zarobljenim pod ruševinama nakon smrtonosnog dvostrukog potresa u Venezueli, objavila je u četvrtak vršiteljica dužnosti predsjednika. Spasioci 'su već na putu prema našoj zemlji kako bi sudjelovali u tim naporima', rekla je Delcy Rodriguez u obraćanju na televiziji. Dodala je da je razgovarala s nekoliko stranih čelnika i s dužnosnikom UN-a u Venezueli.