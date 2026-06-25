OGLASIO SE MVEP

Hrvatska izrazila solidarnost s Venezuelom nakon razornog potresa

L. Š. / Hina

25.06.2026 u 16:17

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
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Hrvatska stoji uz narod Venezuele nakon razornog potresa koji je pogodio zemlju 24. lipnja, priopćilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske (MVEP)

MVEP je na društvenoj mreži X izrazio solidarnost građanima Venezuele nakon dva razorna potresa koji su zemlju pogodili u srijedu. 'Naše misli i molitve su uz žrtve, njihove obitelji i sve pogođene ovom tragedijom. Izražavamo najdublju sućut i želimo snagu svima koji su uključeni u napore spašavanja i oporavka', objavilo je ministarstvo.

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Potres magnitude 7,5 po Richteru koji je pogodio Venezuelu bio je najsnažniji u više od 100 godina, prema povijesnim podacima Američkog geološkog zavoda (USGS). Prvotno podrhtavanje magnitude 7,2 dogodilo se u 18.04 po lokalnom vremenu, a nakon njega je došlo do drugog potresa magnitude 7,5 po Richteru.

potres u venezueli
  • Potres u Venezueli
  • Potres u Venezueli
  • Potres u Venezueli
  • Potres u Venezueli
  • Potres u Venezueli
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Potres u Venezueli Izvor: Profimedia / Autor: Diko Betancourt / AFP

Najmanje 164 osobe poginule su, a više od tisuću je ozlijeđeno, objavila je privremena predsjednica Delcy Rodriguez. Više zemalja ponudilo je pomoć Venezueli, uključujući Sjedinjene Države koje su poslale spasilačke timove i humanitarnu pomoć, prema saznanjima agencija.

Solidarnost i potporu izrazile su mnoge latinoameričke, ali i europske i svjetske države.

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