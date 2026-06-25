Hrvatska izrazila solidarnost s Venezuelom nakon razornog potresa

MVEP je na društvenoj mreži X izrazio solidarnost građanima Venezuele nakon dva razorna potresa koji su zemlju pogodili u srijedu. 'Naše misli i molitve su uz žrtve, njihove obitelji i sve pogođene ovom tragedijom. I zražavamo najdublju sućut i želimo snagu svima koji su uključeni u napore spašavanja i oporavka', objavilo je ministarstvo.

Potres magnitude 7,5 po Richteru koji je pogodio Venezuelu bio je najsnažniji u više od 100 godina, prema povijesnim podacima Američkog geološkog zavoda (USGS). Prvotno podrhtavanje magnitude 7,2 dogodilo se u 18.04 po lokalnom vremenu, a nakon njega je došlo do drugog potresa magnitude 7,5 po Richteru.

Najmanje 164 osobe poginule su, a više od tisuću je ozlijeđeno, objavila je privremena predsjednica Delcy Rodriguez. Više zemalja ponudilo je pomoć Venezueli, uključujući Sjedinjene Države koje su poslale spasilačke timove i humanitarnu pomoć, prema saznanjima agencija.

Solidarnost i potporu izrazile su mnoge latinoameričke, ali i europske i svjetske države.