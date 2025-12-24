VIDEO Talijani uhitili jednog od svojih najopasnijih bjegunaca: Pogledajte gdje se skrivao

Ciro Andolfi, koji se nalazi na popisu 100 najopasnijih bjegunaca u zemlji ministarstva unutarnjih poslova, uhićen je u stanu u napuljskoj četvrti Barra, priopćila je policija u srijedu.

Četrdesetdevetogodišnji Adolfi bio je u bijegu od 2022. i mora odslužiti zatvorsku kaznu od osam godina i tri mjeseca zbog prethodnih osuda, rekli su istražitelji.

Optužbe uključuju članstvo u mafijaškoj kriminalnoj organizaciji, iznudu mafijaškog stila i korupciju.