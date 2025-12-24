Europske zemlje odgovorile na Trumpove zabrane ulaska: 'Je li ovo lov na vještice?'

Europska unija, Francuska i Njemačka osudili su odluku Washingtona da zabrani ulazak europskim državljanima zbog navodne cenzure američkih online platformi, pri čemu je Bruxelles u srijedu rekao da bi mogao "brzo i odlučno" odgovoriti na "neopravdane mjere".

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa je u utorak uvela zabranu ulaska za pet europskih državljana, uključujući bivšeg povjerenika Europske komisije Thierryja Bretona iz Francuske, koje optužuje za ograničavanje slobode govora i pretjeranu regulaciju američkih tehnoloških divova. Glasnogovornik Komisije je rekao da "odlučno osuđuje odluku SAD-a". "Sloboda izražavanja je temeljno pravo u Europi i zajednička, temeljna vrijednost koju dijelimo sa Sjedinjenim Državama diljem demokratskog svijeta", dodao je.

EU ranije u prosincu kaznio X Zabrana ulaska će vjerojatno pogoršati razilaženje Washingtona i nekih europskih prijestolnica kada je riječ o pitanjima poput slobode govora, obrane, imigracije, krajnje desnice, trgovine i rusko-ukrajinskog rata. Do zabrana je došlo nekoliko tjedana nakon što je SAD objavio svoju strategiju za nacionalnu sigurnost u kojoj upozorava da Europi prijeti "civilizacijsko brisanje" te da mora mijenjati smjer ako želi ostati pouzdan američki saveznik. Breton je bio jedan od arhitekata europskog Akta o digitalnim uslugama (DSA), povijesnog pravnog okvira s ciljem da internet učini sigurnijim, koji je razljutio američke dužnosnike.

Osobito su ih razbjesnili postupci Bruxellesa ranijeg ovog mjeseca protiv društvene platforme X, u vlasništvu Elona Muska, koja je kažnjena sa 120 milijuna eura zbog kršenja pravila o internetskom sadržaju. Musk i Breton su se često sporili na internetu glede europskog reguliranja tehnologije, pri čemu ga je Musk nazivao "tiraninom Europe". Zabrane se također odnose na Imrana Ahmeda, britanskog šefa Centra za suzbijanje digitalne mržnje sa sjedištem u SAD-u, Anna-Lenu von Hodenberg i Josephine Ballon iz njemačke neprofitne organizacije HateAid te Clare Melford, suosnivačicu organizacije Global Disinformation Index, prema dužnosnici State Departmenta za javnu diplomaciju.

Europski zakon za sigurniji internet Cilj europskog DSA-a je internet učiniti sigurnijim mjestom, dijelom tako što nastoji natjerati tehnološki divove da učine više kako bi suzbili nezakonit sadržaj, uključujući govor mržnje i sadržaj vezan za seksualno zlostavljanje djece. Washington je kazao da EU nameće "pretjerana" ograničenja za slobodu izražavanja u svojim naporima da se suprotstavi govoru mržnje i dezinformacijama te da se DSA nepravedno usredotočuje na američke tehnološke kompanije i državljane. Glasnogovornik Europske komisije je rekao da EU ima pravo regulirati gospodarsku aktivnost te da su od Washingtona zatražene dodatne informacije o mjerama. "Bude li potrebno, odgovorit ćemo brzo i odlučno ne bismo li obranili našu regulatornu autonomiju od neopravdanih mjera", kazali su.

Macron: 'Ovo je zastrašivanje' Francuski predsjednik Emmanuel Macron je rekao: "Ove mjere predstavljaju zastrašivanje i prinudu s ciljem potkopavanja europskog digitalnog suvereniteta". Macron je na X-u rekao da je DSA odobren demokratskim procesom te postoji kako bi "zajamčio pravedno natjecanje između platformi, a da se pritom ne usredotočuje ni na koju treću zemlju, te kako bi osigurao da ono što je nezakonito u stvarnom životu bude također nezakonito na internetu". Breton, bivši francuski ministar financija i europski povjerenik za unutarnje tržište od 2019. do 2024., najistaknutiji je pojedinac protiv kojeg je uvedena zabrana.

"Je li McCarthyjev lov na vještice ponovo ovdje?", napisao je na X-u. Tijekom 50-ih godina za vrijeme hladnog rata, dok je Sjedinjenim Državama vladala paranoja od "crvene opasnosti", republikanski senator iz Wisconsina Joseph McCarthy je pokrenuo kampanju protiv svake osobe osumnjičene da je komunist ili da podržava režim u Moskvi. "Kao podsjetnik: 90 posto Europskog parlamenta, našeg demokratski izabranog tijela, i svih 27 zemalja članica je jednoglasno podržalo DSA. Našim američkim prijateljima: cenzura nije tamo gdje mislite da je", dodao je Breton.

Njemačka: Zabrana ulaska je neprihvatljiva Njemačko ministarstvo pravosuđa je reklo da dvije njemačke aktivistice imaju "potporu i solidarnost" vlade te da je bilo neprihvatljivo njima uvesti zabranu ulaska, dodajući da HateAid pruža podršku osobama pogođenim nezakonitim govorom mržnje na internetu. "Tko god ovo opisuje kao cenzuru pogrešno predstavlja naš ustavni poredak", objavilo je ministarstvo u priopćenju. "O pravilima po kojima želimo živjeti u digitalnom prostoru u Njemačkoj i Europi se ne odlučuje u Washingtonu". Glasnogovornik Global Disinformation Indexa je zabrane ulaska nazvao "autoritarnim napadom na slobodu govora i nečuvenim postupkom vladine cenzure".