Milijarder na čelu elitne postrojbe: Otjerali su Ruse iz Kupjanska

Ukrajinski poduzetnik Vsevolod Kožemjako, jedan od najbogatijih ljudi u zemlji, posljednjih je godina potpuno promijenio životni put. Umjesto poslovnih sastanaka i upravljanja kompanijama, preuzeo je zapovjednu ulogu u jednoj od najučinkovitijih borbenih postrojbi ukrajinske vojske – 13. brigadi 'Hartija'. Upravo je ta postrojba ovoga tjedna podigla ukrajinsku zastavu iznad Kupjanska

Kupjansk, grad jugoistočno od Harkiva, mjesecima je bio jedno od glavnih žarišta ruskih napada. Moskva je ondje slala valove vojnika, pokušavajući slomiti ukrajinsku obranu. U jednom trenutku činilo se da je pad grada neizbježan, no situacija se dramatično preokrenula. Ukrajinske snage su u koordiniranoj operaciji gotovo u potpunosti izbacile ruske postrojbe iz grada, a zastava je podignuta na ruševinama gradske vijećnice, piše The Telegraph. Prema obavještajnim procjenama, omjer gubitaka bio je izrazito nepovoljan za rusku stranu, što dodatno naglašava razmjere uspjeha.

'Metoda Hartije' Zapovjednici brigade ističu da je ključ uspjeha bila kombinacija preciznog planiranja, kvalitetne obuke i jasne zapovjedne strukture. Taj pristup nazivaju 'metodom Hartije'. Riječ je o slojevitom modelu obrane i napada u kojem su iskusnije i elitne postrojbe korištene za odlučujuće protunapade, dok su druge jedinice preuzimale teret početnih udara. Ukrajinski vojnici su se tjednima neprimjetno infiltrirali kroz šumska područja oko grada, a zatim su u samom Kupjansku preuzeli kontrolu nad ključnim točkama – željezničkim pravcima, riječnim prilazima i industrijskim zonama. Operacije su se oslanjale na temeljito izviđanje, visoku mobilnost i stalnu koordinaciju s topništvom i timovima za dronove. Iznenadni udari, praćeni brzim povlačenjem, sprječavali su ruske snage da se konsolidiraju. Takav način ratovanja doveo je do velikih gubitaka na ruskoj strani i neorganiziranog povlačenja.

Khartiia liberates the Kupyansk city council.



“The Kupiansk operation proves that it's possible to successfully stop and destroy the enemy,” says colonel Igor Oboliensky, commander of the 2nd Corps of the National Guard of Ukraine “Khartiia.” pic.twitter.com/QZ7whB4MsP — Khartiia in English (@khartiia_eng) January 12, 2026

Od žitarica do bojišta Kožemjako je osnivač i dugogodišnji čelnik Agrotrade Grupe, jednog od najvećih proizvođača žitarica u Ukrajini. Prije rata vodio je život uspješnog poslovnog čovjeka, bavio se sportom i putovanjima. Danas je, kako sam ističe, u potpunosti posvećen ratu i vođenju svoje postrojbe. 'Hartija' je osnovana u ožujku 2022. kao dobrovoljačka jedinica unutar teritorijalne obrane, financirana privatnim sredstvima i donacijama. Zbog toga je u javnosti prozvana i 'milijarderskom bojnom'. Danas djeluje kao elitna jurišna formacija Nacionalne garde, specijalizirana za urbano ratovanje i brze protunapade, s procijenjenih 1500 do 5000 pripadnika. Pobjeda u osjetljivom političkom trenutku