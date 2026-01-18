Milijarder na čelu elitne postrojbe: Otjerali su Ruse iz Kupjanska

Ukrajinski poduzetnik Vsevolod Kožemjako, jedan od najbogatijih ljudi u zemlji, posljednjih je godina potpuno promijenio životni put. Umjesto poslovnih sastanaka i upravljanja kompanijama, preuzeo je zapovjednu ulogu u jednoj od najučinkovitijih borbenih postrojbi ukrajinske vojske – 13. brigadi 'Hartija'. Upravo je ta postrojba ovoga tjedna podigla ukrajinsku zastavu iznad Kupjanska
Kupjansk, grad jugoistočno od Harkiva, mjesecima je bio jedno od glavnih žarišta ruskih napada. Moskva je ondje slala valove vojnika, pokušavajući slomiti ukrajinsku obranu. U jednom trenutku činilo se da je pad grada neizbježan, no situacija se dramatično preokrenula. Ukrajinske snage su u koordiniranoj operaciji gotovo u potpunosti izbacile ruske postrojbe iz grada, a zastava je podignuta na ruševinama gradske vijećnice, piše The Telegraph.
Prema obavještajnim procjenama, omjer gubitaka bio je izrazito nepovoljan za rusku stranu, što dodatno naglašava razmjere uspjeha.
'Metoda Hartije'
Zapovjednici brigade ističu da je ključ uspjeha bila kombinacija preciznog planiranja, kvalitetne obuke i jasne zapovjedne strukture. Taj pristup nazivaju 'metodom Hartije'. Riječ je o slojevitom modelu obrane i napada u kojem su iskusnije i elitne postrojbe korištene za odlučujuće protunapade, dok su druge jedinice preuzimale teret početnih udara.
Ukrajinski vojnici su se tjednima neprimjetno infiltrirali kroz šumska područja oko grada, a zatim su u samom Kupjansku preuzeli kontrolu nad ključnim točkama – željezničkim pravcima, riječnim prilazima i industrijskim zonama.
Operacije su se oslanjale na temeljito izviđanje, visoku mobilnost i stalnu koordinaciju s topništvom i timovima za dronove. Iznenadni udari, praćeni brzim povlačenjem, sprječavali su ruske snage da se konsolidiraju. Takav način ratovanja doveo je do velikih gubitaka na ruskoj strani i neorganiziranog povlačenja.
Od žitarica do bojišta
Kožemjako je osnivač i dugogodišnji čelnik Agrotrade Grupe, jednog od najvećih proizvođača žitarica u Ukrajini. Prije rata vodio je život uspješnog poslovnog čovjeka, bavio se sportom i putovanjima. Danas je, kako sam ističe, u potpunosti posvećen ratu i vođenju svoje postrojbe.
'Hartija' je osnovana u ožujku 2022. kao dobrovoljačka jedinica unutar teritorijalne obrane, financirana privatnim sredstvima i donacijama. Zbog toga je u javnosti prozvana i 'milijarderskom bojnom'. Danas djeluje kao elitna jurišna formacija Nacionalne garde, specijalizirana za urbano ratovanje i brze protunapade, s procijenjenih 1500 do 5000 pripadnika.
Pobjeda u osjetljivom političkom trenutku
Uspjeh kod Kupjanska dolazi u trenutku pojačanih političkih pritisaka na Kijev. Američki predsjednik Donald Trump nedavno je izjavio da, po njegovu mišljenju, ukrajinska strana nije spremna na mirovni dogovor, što je dodatno zakompliciralo odnose sa Zapadom.
U takvom kontekstu, vojni uspjesi imaju i snažnu političku težinu. Oni otežavaju narativ prema kojem je Ukrajina na rubu sloma te pokazuju da zemlja i dalje ima kapacitet za učinkovite operacije protiv snaga Vladimir Putin.
Ipak, slika na bojištu ostaje složena. Na drugim dijelovima fronte ukrajinske su se snage povlačile, što ukazuje na ozbiljan problem nedostatka ljudstva. Zbog toga zapovjedništvo sve češće koristi elitne postrojbe poput 'Hartije' kao svojevrsne 'vatrogasne jedinice', spremne brzo reagirati na najkritičnijim točkama.