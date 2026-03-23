reforma pravosuđa

Meloni priznala poraz: 'Talijanski narod je odlučio'

Bi. S. / Hina

23.03.2026 u 19:31

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Stefano Caofei/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia
Bionic
Reading

Talijanska premijerka Giorgia Meloni priznala je poraz na referendumu o svom planu reforme pravosuđa, koji se smatrao testom njezina vodstva uoči parlamentarnih izbora sljedeće godine

'Talijanski narod je odlučio i mi ćemo poštovati tu odluku', rekla je u ponedjeljak čelnica desnice u videozapisu objavljenom na Instagramu.

Govorila je o 'propuštenoj prilici za modernizaciju Italije', ali je rekla da namjerava nastaviti 'raditi za dobrobit nacije'.

Meloni je ranije isključila mogućnost odstupanja s mjesta premijerke u slučaju poraza.

Prema podacima ministarstva unutarnjih poslova objavljenima neposredno prije završetka prebrojavanja glasova, protiv je bilo 53,8 posto glasača, dok je njih 46,2 posto bilo za reformu pravosuđa.

U središtu reforme je bio plan razdvajanja karijernih puteva sudaca i državnih odvjetnika, u skladu s praksom u većini europskih zemalja.

Uvela bi se i nova samoupravna tijela za obje skupine, s parlamentom uključenim u imenovanje članova. Kritičari kažu da bi to otvorilo vrata političarima koji imaju veći utjecaj na kadrovske odluke.

Poraz označava značajan neuspjeh za premijerku. Međutim, Meloni i njezina stranka Braća Italije daleko su ispred svih ostalih stranaka u anketama.

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
reforma pravosuđa

reforma pravosuđa

Meloni priznala poraz: 'Talijanski narod je odlučio'
napeti izbori

napeti izbori

oleg butković

oleg butković

najpopularnije

Još vijesti