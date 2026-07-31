Španjolska objavila: Iz Ceute se u Maroko dobrovoljno vratilo 37.000 migranata

Mnogi Marokanci koji su prešli granicu rekli su da su se nadali da će u Španjolskoj pronaći bolje mogućnosti za zaposlenje i bolji život. Međutim, zbog kaotične situacije u Ceuti odlučili su se vratiti u Maroko.

Podsjetimo, prema podacima ministarstva, tijekom migrantskog vala u španjolsku enklavu Ceutu ušlo je oko 60.000 ljudi . Ako su najnovije procjene točne, u gradu je ostalo približno 23.000 migranata.

Kako javlja Sky News, broj potvrđenih mrtvih u kaotičnoj navali preko granice trenutno iznosi 57. Očekuje se da će se taj broj dodatno povećati jer su specijalizirani ronioci raspoređeni u pretragu mora.

Vlasti u Ceuti i Madridu smatraju da je proboj migranata na granici posljedica nedavne odluke španjolskog Vrhovnog suda. Naime, Vrhovni sud presudio je da migranti koji dolaze morem ne mogu biti deportirani bez prethodne najave, za razliku od onih koji prelaze kopnom ili prelaze graničnu ogradu.



Španjolski premijer Pedro Sanchez rekao je da je 'ono što se dogodilo jučer napad, kršenje teritorijalnog integriteta Španjolske'. Obećao je ubrzati repatrijaciju migranata koji su ilegalno ušli na teritorij.



Trgovačka konfederacija Ceute (CECE) zatražila je od svih trgovina i poduzeća u gradu da ostanu zatvorena dok se ne zajamči sigurnost cijelog grada. Pozvali su ih da strogo slijede upute vlasti i izbjegavaju otvaranje objekata 'dok se službeno ne objavi da je to sigurno'.



'Konfederacija razumije ozbiljne ekonomske posljedice koje će ova mjera imati za vlasnike poduzeća, samozaposlene i radnike, ali vjeruje da u ovom trenutku zaštita ljudi i sigurnost kupaca, zaposlenika i vlasnika poduzeća moraju imati prednost', ističe se u objavi.