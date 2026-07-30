nije dugo trajalo

Pogledajte kako je izgledalo ročište Poljaku koji je vandalizirao svetište u Međugorju

M.Či.

30.07.2026 u 20:50

Ročište Krakowiaku za vandalizam u Međugorju
Ročište Krakowiaku za vandalizam u Međugorju Izvor: Screenshot/Sud BiH / Autor: Screenshot/Sud BiH
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Sud BiH odredio je pritvor koji može trajati do mjesec dana Poljaku Krakowiaku Wlodzimierzu Bartlomieju, koji je osumnjičen da je vandalizirao svetište u Međugorju

Kako su priopćili iz Suda BiH, određen mu je pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo oštećenja ili rušenja vjerskih objekata, kazneno djelo izazivanja narodnosne, rasne i vjerske mržnje, kao i kazneno djelo izazivanja opće opasnosti. Također, pritvor mu je određen i zbog opasnosti od bijega i opasnosti da bi mogao ponoviti kazneno djelo.

Krakowiak je na samom ročištu prvo odbijao odvjetnika, a rekao je i da se ne želi braniti te da želi ostati u zatvoru. No, sudac mu je objasnio kako, po zakonima u BiH mora imati branitelja.

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Na snimci ročišta, koju možete pogledati ovdje, vide se dijelovi ročišta u kojem tužiteljica, Nives Kanevčev ističe kako je osumnjičeni stigao u Međugorje još prije dva mjeseca te je pomno planirao napad na svetište. Također se može čuti kako ponavlja da je osumnjičeni, tijekom ispitivanja, priznao počinjena djela te da nije pokazao kajanje.

Istaknula je kako je 'sreća što se nitko nije našao u Međugorju u tom trenutku'.

Braniteljica Denisa Gačanin nije se složila s tužiteljicom te je podsjetila kako je osumnjičeni tijekom ispitivanja naglasio kako mu nije bio cilj nikoga povrijediti, već ukazati na prevaru s vidjelicama u Međugorju.

Na kraju snimke, čuje se Krakowiak, uz kojeg je cijelo vrijeme bio prevoditelj, kako sucu govori kako želi ostati u pritvoru i da se slaže s prijedlogom tužiteljstva.

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